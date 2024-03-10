Материалы с тегом «Борис Джонсон»
Борис Джонсон в феврале тайно обсудил с Мадуро конфликт на Украине
Тайный визит в Венесуэлу совершил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и обсудил с президентом страны Николасом Мадуро украинский конфликт. Об этом 9 марта сообщила газета The Sunday Times. Уточняется, что Джонсон тайно прибыл в Каракас в феврале на частном самолёте из Доминиканской Республики...
10 марта 2024
Такер Карлсон обвинил Джонсона в срыве переговоров по Украине
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон сорвал в 2022 году мирные переговоры между Москвой и Киевом. Его действия можно назвать моральным преступлением, рассказал в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана американский журналист Такер Карлсон. Он добавил, что результатом поступка...
28 февраля 2024
Журналист пожаловался, что в Британии считают Украину страной третьего мира
Украинский журналист Сергей Сидоренко выразил недовольство бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону тем, что Великобритания относится к Украине, как к «стране третьего мира». «Самая серьезная проблема, которая у нас есть, — это визовая политика. Нас до сих пор считают «страной...
25 февраля 2024
В Киеве сообщили о прибытии Бориса Джонсона
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев, сообщил 24 февраля украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале. «Борис Джонсон также в Киеве», — написал он. Как ранее сообщало ИА Регнум, в Киев...
24 февраля 2024
Борис Джонсон запросил миллион долларов за интервью Такеру Карлсону
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона миллион долларов за интервью с разъяснением своей позиции по конфликту на Украине, заявил американский журналист в интервью изданию Blaze. По словам Карлсона, он предложил Джонсону...
21 февраля 2024
Путин: Россия никогда не была против переговоров, в том числе по Украине
Президент России Владимир Путин 20 февраля на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Москва никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины. «Что касается переговоров, мы никогда не были против переговоров, мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины...
новость часа
20 февраля 2024
Путин напомнил о влиянии Джонсона на срыв мирных переговоров с Украиной
О причинах отказа Украины от мирных переговоров с Россией и о влиянии на этот процесс экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона высказался президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись беседы опубликована 8 февраля на сайте журналиста. Российский...
9 февраля 2024
Бывший премьер Британии заявил о вине НАТО в конфликте на Украине
В НАТО существует глубокое чувство вины из-за допущенного начала конфликта на Украине. Об этом в интервью вещательной корпорации «Би-би-си» заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Если бы альянс выполнил то, что обещал, и украинцы действительно встали бы на путь к полноценному...
30 января 2024
Борис Джонсон решил купить копию двери с Даунинг-стрит из сериала «Корона»
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон захотел купить копию 4-метровой двери своей экс-резиденции на Даунинг-стрит, которую использовали в съёмках сериала «Корона». Джонсон сделал на неё ставку на аукционе. «Он заставил всех расхохотаться. Это огромный предмет реквизита, так что никто...
16 января 2024
Байден отложил заключение торгового соглашения с Британией, пишут СМИ
Президент США Джо Байден отложил планы по заключению торгового соглашения с Великобританией, пишет Politico со ссылкой на источники. Отмечается, что причиной послужили возражения Сената США из-за специфики торгового соглашения. Так, сделка вообще может не состояться из-за «многочисленных...
18 декабря 2023
В Лондоне сообщили, что Джонсон может вновь стать премьером Великобритании
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может вновь занять этот пост благодаря плану группы депутатов-консерваторов, пишет Daily Mail. «Борис Джонсон может вернуться на пост премьер-министра в соответствии с удивительными планами, вынашиваемых членами парламента от партии тори», —...
10 декабря 2023
США перекладывают вину за срыв переговоров РФ и Украины на Британию
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник считает, что Белый дом пытается переложить на Великобританию ответственность за срыв достигнутых на переговорах Росиии и Украины в Стамбуле договоренностей. Так он прокомментировал в эфире телеканала...
26 ноября 2023
Британский политик Джонсон признался, что восхищается русской культурой
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заявил, что восхищается «российской цивилизацией», отвечая на вопрос о том, изменилось ли его отношение к России за последнее время. Ранее, находясь в должности главы британского МИД, он назвал себя «убежденным русофилом». «Я до...
13 октября 2023
Няню сына экс-премьера Британии уволили за выпитый с Джонсоном бокал вина
Супруга бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Джонсон уволила няню ребёнка экс-главы правительства из-за того, что та выпила с её мужем бокал вина, сообщила газета Mirror. «Это был полный кошмар», — рассказала уроженка Зимбабве 59-летняя няня Тереза Доус. По словам женщины...
24 сентября 2023
Рогов предложил Борису Джонсону переобучиться в русской школе
Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону необходимо пройти переобучение в российской школе после его оценок Второй мировой войны, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Джонсон, видимо, стал жертвой неполноценной британской системы образования, где курс...
23 сентября 2023
Журналист Боуз рассказал, кто отговорил Зеленского от мира
Отказаться от мирных переговоров с Россией уговорил президента Украины Владимира Зеленского бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Это решение привело к сотням тысяч смертей. Такое заявление в соцсети X сделал ирландский журналист RT Чей Боуз. Автор подчеркнул, что именно Джонсон...
13 сентября 2023
Джонсон получил степень почётного доктора Львовского университета
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил степень почётного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко во время своего визита на Украину. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщил телеканал Sky News. «Экс-премьер получил степень Doctor Honorius Cause Львовского...
10 сентября 2023
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в столицу Украины город Киев. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Президент Украины отметил, что Джонсон «искренне поддерживает» Украину с самого начала проведения Россией специальной военной операции...
9 сентября 2023
Медведев оценил слушания по НЛО в США и указал на «настоящих рептилоидов»
Американские власти вновь занимаются параноидальными поисками инопланетян, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он оценил слушания в Конгрессе США, посвященные неопознанным летательным аппаратам (НЛО). В ходе разбирательств...
28 июля 2023
Британским консерваторам предсказали поражение на выборах 2024 года
Вероятность того, что в 2024 году британские консерваторы проиграют выборы и к власти придёт Лейбористская партия, очень высока, так как правительство премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака выглядит неспособным решить те проблемы, с которыми столкнулась британская экономика. Об этом...
24 июля 2023