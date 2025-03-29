Лондон, 29 марта, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Странам Европы нужно доказать Соединённым Штатам, что они не являются «нахлебниками». Об этом заявил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

TASS /ABACAPRESS.COM

«Мы, европейцы, должны сохранить западный альянс и при этом ответить на основное обвинение в нахлебничестве. Есть только один хороший способ заставить США серьёзно относиться к обороне Европы — и это значит показать, что мы сами относимся к ней серьёзно», — написал он в своей колонке для Daily Mail.

Политик подметил, что при более благоприятных социальных условиях в Европе, чем в США, европейцы выделяют меньше средств на собственную оборону, и, по его словам, это сильно раздражает американский народ.

«Европа не должна заблуждаться, считая, что сможет создать альтернативный НАТО механизм для обороны. Нам нужно, чтобы Америка была гегемоном западного мира, и нам нужно, чтобы Америка отстаивала свободу и демократию, особенно на Украине», — добавил экс-премьер.

По словам Джонсона, Штаты ежегодно выделяют более 100 млрд долларов только на содержание войск и ракет в Европе.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Вашингтон больше не может субсидировать союзников по НАТО, не направляющих необходимое количество средств на оборонные нужды.

А сам президент США Дональд Трамп назвал ключевым условием для дальнейшего участия своей страны в НАТО выполнение союзниками по альянсу своих финансовых обязательств. Американский лидер отмечал, что в противном случае не станет брать на себя обязательство по сохранению членства США в альянсе.