Техас, США, 7 апреля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время семейного отдыха укусил страус. Об этом сообщила супруга политика Кэрри Джонсон, выложив видео инцидента в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр из видео

Птица напала на экс-премьера в сафари-парке в американском штате Техас, куда он приехал на отдых с семьёй. Как пояснила Кэрри, они с сыном Уилфредом ехали по территории парка на легковом автомобиле и заметили прогуливавшегося у обочины страуса. Вероятно, ребёнок предложил покормить птицу.

На кадрах видно, как Джонсон смотрит через открытое окно автомобиля на страуса, который внезапно наклонился к нему и ущипнул за руку, заставив экс-премьера выругаться.

«Слишком смешно, чтобы не поделиться», ― подписала опубликованное видео Кэрри Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, похожий казус произошёл с королём Великобритании Карлом III. Во время его визита в Австралию в октябре 2024 года британского монарха напугала альпака по кличке Хефнер. Этот момент также попал на видео. Животное на встречу короля с жителями Канберры привёл с собой один из мужчин. Карл III попытался погладить альпаку, но та чихнула и дёрнула головой, из-за чего он вздрогнул и отстранился назад.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала этот случай. Не стоит ли Россия за инцидентом с альпакой, которая чихнула на короля Великобритании, задала вопрос дипломат.