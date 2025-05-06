Москва, 6 мая, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на сообщения о тайной подготовке Великобритании к вооруженному конфликту с РФ.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

Дипломат отметила, что в случае конфликта «оба принца и король» поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и ученых. В это время, по ее словам, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на танке будет прикрывать свой тыл.

«[Бывший премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех [бывший премьер-министр Великобритании] Тереза Мэй танцем и байками про «Новичок», — написала представитель внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.

Газета The Daily Telegraph 5 мая сообщила, что по решению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Соединенном Королевстве обновят план действий в случае войны, которым страна руководствовалась с 2005 года. Уточняется, что «план национальной защиты» включает несколько сценариев начала гипотетического конфликта, в том числе различные варианты развития событий с применением против Британии как обычных, так и ядерных вооружений.

Как передавало ИА Регнум, Захарова 5 мая заявила, что пока британские элиты думают, как нанести России поражение, страна идет вперед. Российский дипломат прокомментировала участие украинских военных в военном параде в Лондоне. Она подчеркнула, что англосаксы таким образом попытались нанести стратегическое поражение РФ, Украина выполнила очередной заказ. По ее словам, Британия выбрала неверную тактику.

Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон ранее заявил, что Соединенное Королевство должно быть готово к возможности прямого военного конфликта с Россией. По его словам, Москва является угрозой для Лондона и всей Европы из-за продолжающейся спецоперации ВС РФ. При этом Уигстон отметил, что он надеется на то, что в этом случае не дойдет до прямого военного конфликта и будет достаточно только мер по сдерживанию России.

В свою очередь лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в январе прошлого года заявил, что Российская Федерация не является врагом Великобритании, а все заявления о вражде между странами не соответствуют действительности.