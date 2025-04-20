* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Лондон, 20 апреля, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в катастрофически низком уровне рождаемости в западных странах.

Silas Stein/Global Look Press

«Мне говорят, что молодые люди, поколение Z, миллениалы, кто угодно, проводят так много времени в социальных сетях, что больше не ходят на вечеринки», — заявил он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960310" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Борис Джонсон обвинил WhatsApp в демографическом спаде на Западе

По его словам, молодые люди пьют алкоголь в меньших количествах, чем раньше, и это объясняет значительный демографический спад.

«WhatsApp убивает западную цивилизацию», — подытожил Джонсон.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предостерег Европу, сказав о том, что она находится на грани исчезновения. Он уточнил, что страны находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. Внимание американца привлекли данные о том, что в 2022 году в странах ЕС родилось 3,88 млн детей, и это рекордно низкий показатель для объединения.

В октябре того же года тревогу забили в Италии. Демографический уровень в стране неуклонно снижался после финансового кризиса в 2008 году и, согласно статистике, за первые семь месяцев 2024 года рождаемость снизилась на 4,6 тыс. детей, или 2,1%.