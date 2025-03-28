Мурманск, 28 марта, 2025, 03:02 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон не осознавал, что происходит в душах и сердцах россиян, когда призывал Украину продолжать военный конфликт. Об этом заявил 27 марта президент РФ Владимир Путин, общаясь с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске.

Number 10 Борис Джонсон

Глава государства упомянул Джонсона в контексте того, что именно он убедил Украину продолжать конфликт с Россией «до последнего украинца, чтобы нанести России стратегическое поражение».

«Он подзабыл или просто не понимает, что такое российский народ, что у наших людей на душе и в сердце, когда речь идёт о безопасности Отечества», — пояснил Путин.

При этом президент отметил, что британский экс-премьер, давая Украине советы, забыл не только о чувствах российского народа, но и о мощи Вооружённых сил России.

«Он, вероятно, забыл, что есть такие коллективы, как ваш, и такие средства, как ваша подводная лодка», — добавил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года Путин допустил, что парафированный проект договора между Россией и Украиной, согласованный в Стамбуле, мог бы снова стать основой для урегулирования конфликта. Президент добавил, что ни о каких других дополнительных условиях в проекте речи не шло, в России о них никогда не слышали.

Путин 19 января 2024 года отмечал, что достигнутые в марте 2022 года Стамбульские соглашения между Москвой и Киевом были сорваны. Тогда проект соглашения подписал глава украинской делегации Давид Арахамия, но Борис Джонсон убедил Украину продолжать конфликт с Россией.