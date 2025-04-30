Москва, 30 апреля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Невозможно не учитывать ситуацию, которая сейчас сложилась на земле в зоне проведения специальной военной операции между РФ и Украиной. Текущая обстановка кардинально отличается от того, что можно было наблюдать в марте 2022 года, заявил в среду, 30 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Фадеичев/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Была ситуация на земле на март 2022 года, сейчас ситуация другая, и не признавать де-факто или де-юро эту ситуацию совершенно невозможно. Это та ситуация, которая есть», — указал он в рамках своего выступления на просветительском марафоне «Знание» в Москве.

Официальный представитель Кремля добавил, что в 2022 году был составлен документ и стороны его парафировали. Однако, отметил Песков, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон убедил Киев выйти из процесса переговоров.

«Киев выполнил эту команду. Сейчас ситуация другая для Киева, но ее все равно нужно признавать, от того никуда не деться», — констатировал он.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта о действиях Джонсона в 2022 году высказался президент России Владимир Путин, когда общался с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске. По его словам, экс-премьер Британии, призывая украинские власти продолжать конфликт, не понимал, что происходит в душах и сердцах россиян. Вместе с тем он забыл и про мощь Вооружённых сил РФ, отметил тогда глава государства.

В ходе выступления на просветительском марафоне Песков назвал все решения Путина о начале спецоперации абсолютно правильными, а долгом РФ — победить в СВО.

Накануне помощник российского лидера и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что уже сейчас отчетливо просматриваются контуры победы армии России в спецоперации. По его словам, сегодня, как и в годы Второй мировой войны, человечество стоит перед выбором между новым кровопролитным конфликтом и справедливым миропорядком.