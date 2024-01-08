Материалы с тегом «Бен Ходжес»
Украину предупредили о кошмарном сценарии из-за западных союзников
У украинской армии заканчиваются снаряды, и если ситуация не изменится, то ВСУ не удастся отражать российские атаки, вследствие чего Киев потеряет контроль над некоторыми территориями, заявил 8 января бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. «У Украины почти...
8 января 2024
Американский генерал раскрыл две ошибки Байдена в конфликте на Украине
Президент США Джо Байден сам вырыл себе яму, противостоя России в конфликте на Украине. Такое мнение выразил генерал американских вооружённых сил в отставке Бен Ходжес в интервью Rzeczpospolita. «Во-первых, он ещё не определил, какова цель США в этом противоборстве», — сказал военный, отмечая...
5 октября 2023
Экс-главком ВС США в Европе Ходжес призвал быть готовыми к войне с Россией
Соединённые Штаты постоянно готовились и готовятся к войне с Россией. Об этом 21 августа заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью украинскому порталу liga.net. Как отметил Ходжес, отвечая на вопрос о готовности США к гипотетической...
21 августа 2023
Американский генерал усомнился в решимости Запада помогать Украине
США и Германия медлят с поставкой Киеву оружия, поскольку им не хватает решимости. Об этом 19 августа заявил бывший командующий американскими силами в Европе отставной генерал Бен Ходжес немецкой газете Tagesspiegel. «Хочет ли Запад победы Украины? Моя вера гаснет», — сказал Ходжес. Он добавил, что...
19 августа 2023
В США рассказали, на что готовы пойти ВСУ ради захвата Крыма
Украина с целью захвата Крыма готова убивать или брать жителей полуострова в плен написал бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес в статье для британской газеты The Telegraph. По мнению военного, возврат Крыма является стратегической целью Киева и лучше сделать это путём вывода...
9 июня 2023
Генерал США заявил, что НАТО не хватает мобильности для сдерживания России
НАТО не может эффективно сдерживать Россию, поскольку альянсу недостаёт военной мобильности, заявил 5 июня в интервью Washington Post американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий силами армии США в Европе. «Быть быстрее, чем русские, чтобы добраться до критического места, — это единственный...
5 июня 2023
Экс-генерал армии США рассказал, когда начнётся контрнаступление ВСУ
Контрнаступление Вооружённых сил Украины начнётся на южной части линии соприкосновения через несколько недель. Такой сценарий описал бывший генерал армии Соединённых Штатов Бен Ходжес в интервью Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). В эфире DW бывший командующий американскими...
21 апреля 2023