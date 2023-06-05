Вашингтон, 5 июня, 2023, 17:44 — ИА Регнум. НАТО не может эффективно сдерживать Россию, поскольку альянсу недостаёт военной мобильности, заявил 5 июня в интервью Washington Post американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий силами армии США в Европе.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Быть быстрее, чем русские, чтобы добраться до критического места, — это единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания (России — ред.), а мы до сих пор не можем этого сделать», — сказал Ходжес.

На территории входящих в НАТО европейских стран не хватает как необходимой инфраструктуры (мостов и тоннелей), так и железнодорожной техники (вагонов) для переброски грузов, добавил он. Необходимо создать «военную шенгенскую зону», чтобы военные грузы пересекали границы «так же легко, как грузовики с яблоками», считает он.

Как сообщалось ранее, в мае 2023 года Ходжес заявил, что власти США и Запада в целом могут нарушить планы Киева по проведению контрнаступления из-за «чрезмерного давления» на него. Также он отметил, что в окружении президента США Джозефа Байдена существуют разногласия по поводу конечной цели военной поддержки ВСУ.

1 июня обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер отметил в своей публикации, что власти США обеспокоены ростом российской военной мощи и уязвимостью перед ней стран НАТО, «ничем не прикрытых» в Арктике. Россия как арктическая держава, вооружённая ядерными ракетами и атомным флотом, является серьёзной угрозой для альянса, а потому «сдерживание России» должно оставаться одной из основных задач НАТО, написал автор.