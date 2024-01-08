Вашингтон, 8 января, 2024, 16:03 — ИА Регнум. У ВСУ кончаются снаряды, и если ситуация не изменится, то киевской армии не удастся отражать российские атаки, вследствие чего Украина потеряет некоторые территории, заявил 8 января бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«У Украины почти закончились боеприпасы, а Европа и США не желают увеличивать их производство», — сказал Ходжес в интервью RND.

Некоторым подразделениям ВСУ пришлось снизить скорострельность в десять раз, и многие командиры киевской армии не знают, долго ли они смогут удерживать позиции при таком положении дел, сказано также в публикации.

Ранее с заявлениями о «снарядном голоде» ВСУ выступали и другие киевские и западные эксперты, а также обозреватели западных СМИ.

В январе 2024 года полковник ВС Франции в отставке Пер де Йонг отметил, что киевская армия израсходует последние остатки боеприпасов в течение месяца, и к середине февраля без новых поставок их уже практически не останется.

В начале января 2024 года, после нанесения ВС РФ групповых и массированных ударов по военным объектам на Украине, командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что боеприпасов мобильной киевской ПВО хватит на ещё несколько мощных российских атак, а затем без дополнительной помощи Запада работать она уже не сможет.

Арсеналы ВСУ исчерпаны, а военные сидят на «диете боеприпасов», используя те виды вооружения, которые у них ещё остались, вне зависимости от того, удобно ли это для решения конкретной задачи, отмечали в свою очередь обозреватели испанской газеты El Pais.