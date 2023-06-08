Вашингтон, 9 июня, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Украина с целью захвата Крыма готова убивать или брать жителей полуострова в плен написал бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес в статье для британской газеты The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению военного, возврат Крыма является стратегической целью Киева и лучше сделать это путём вывода российских граждан без единого выстрела.

«Если им придётся убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове, они это сделают», — пишет Ходжес.

Экс-генерал добавил, что после захвата Крыма Украина якобы сможет вытеснить российский флот из центральной и западной части Чёрного моря, тем самым будет открыт доступ из Одессы к мировым торговым путям,

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис написал о том, что никакое мирное соглашение с Россией не заставит украинского президента Владимира Зеленского отказаться от идеи захватить Крым и республики Донбасса. Кроме того, как отметил эксперт, сделанные под давлением уступки со стороны России посеют семена негодования и реваншизма, но не заложат основы постоянного мира.

14 мая глава Украины заявил итальянским журналистам, что в Крыму якобы нет ни туристов, ни развития, из-за чего в случае захвата полуострова Киевом якобы придётся долго «восстанавливать» всё это.