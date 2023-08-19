Берлин, 19 августа, 2023, 14:40 — ИА Регнум. США и Германия медлят с поставкой Киеву оружия, поскольку им не хватает решимости. Об этом 19 августа заявил бывший командующий американскими силами в Европе отставной генерал Бен Ходжес немецкой газете Tagesspiegel.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Хочет ли Запад победы Украины? Моя вера гаснет», — сказал Ходжес.

Он добавил, что медлительность Вашингтона является примером отсутствия решимости в оказании помощи Украине.

Также он раскритиковал действия немецких властей в вопросе поставок крылатых ракет Taurus. По его мнению, если наступление ВСУ провалится, то отвечать за это должны правительства США и Германии.

Как сообщало ИА Регнум, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что всё меньше американцев склоняются к оказанию военной помощи Киеву. Он отметил, что на фоне провала контрнаступления ВСУ помощь Украине становится всё менее популярной в американском обществе, однако это не останавливает авторов и вдохновителей кровавой авантюры.

По мнению бывшего сотрудника Госдепартамента Мэтью Хо, США не дают Киеву новейшую военную технику, так как опасаются, что она попадёт в руки не только РФ, но и КНР, которые смогут воспользоваться секретной информацией. В частности, он напомнил, что броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет.