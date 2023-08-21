Вашингтон, 21 августа, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты постоянно готовились и готовятся к войне с Россией. Об этом 21 августа заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью украинскому порталу liga.net.

Иван Шилов ИА Регнум Солдаты США

Как отметил Ходжес, отвечая на вопрос о готовности США к гипотетической войне с Россией в Европе, американские армия, авиация и спецслужбы постоянно тренируются и поддерживают боеспособность, чтобы посылать Москве «сигнал о готовности» к такому варианту развития событий.

Генерал указал, что американская армия в ходе учений с союзниками пытается наращивать возможности противовоздушной и противоракетной обороны, а также своё материально-техническое обеспечение.

«Я бы сказал, что мы всегда готовимся к войне с Россией в Европе», — сказал он и уточнил, что США готовились к военному конфликту с СССР ещё во время холодной войны — в 1981 году, когда он служил в чине лейтенанта в Западной Германии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший американский военный разведчик Тони Шаффе заявил, что все действия НАТО в украинском конфликте ведут к провалу Киева. Он также признал, что многие страны мира разделяют взгляды России на конфликт на Украине и рассматривают альянс как агрессора, развязывающего войны в разных точках планеты.

Президент России Владимир Путин 15 августа заявил, что НАТО продолжает увеличивать свой потенциал, используя военные и невоенные средства давления. Глава государства подчеркнул, что это происходит параллельно с разрушением системы контроля над вооружениями.