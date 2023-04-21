Вашингтон, 21 апреля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Контрнаступление Вооружённых сил Украины начнётся на южной части линии соприкосновения через несколько недель. Такой сценарий описал бывший генерал армии Соединённых Штатов Бен Ходжес в интервью Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

(сс) U.S. Army Europe Бен Ходжес

В эфире DW бывший командующий американскими силами в Европе предположил, что наступление украинской армии начнётся на южном фланге на очень узком отрезке фронта с целью «пробить российскую оборону, дойти до побережья Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и приступить к изоляции Крымского полуострова».

Заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр в свою очередь заявила, что активные штурмовые действия ВСУ на артёмовском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях также являются частью масштабного контрнаступления.

Накануне временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» на фоне заявлений о скором начале контрнаступления ВСУ заявил, что подразделения украинских военных взяли под контроль часть серой зоны.