Материалы с тегом «Александр Кержаков»
Экс-тренер «Нижнего Новгорода» Кержаков объяснил временный отъезд из России
Бывший нападающий сборной России по футболу и экс-тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Кержаков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну 7 апреля рассказал о причинах своего отъезда из России. Кержаков добавил, что его семья воспользовалась возможностью временно уехать из страны...
7 апреля 2023
Футболист Александр Кержаков объяснил страхом свой отъезд из России
Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков принял решение уехать из России из-за страха. В этом футболист признался YouTube -каналу журналиста Нобеля Арустамяна. «Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне страшно. Я пытался себе что-то объяснить, но я не нахожу ответов», —...
7 апреля 2023