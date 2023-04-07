Москва, 7 апреля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Бывший нападающий сборной России по футболу и экс-тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Кержаков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну 7 апреля рассказал о причинах своего отъезда из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Кержаков добавил, что его семья воспользовалась возможностью временно уехать из страны осенью 2022 года, но при этом он подчеркнул, что не эмигрировал из страны.: «Из-за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России».

Бывший нападающий «Зенита» отметил, что сложившаяся ситуация и информационный фон, а также осознание масштабности всего происходящего сыграли главную роль в его временном отъезде из страны: «Мне стало очень тяжело, моей супруге тоже, и мы уехали».

1 апреля Александр Кержаков покинул пост главного тренера кипрского «Кармиоттиса», который занимал в период с 8 февраля 2023 года. Под его руководством команда одержала лишь две победы в семи матчах чемпионата Кипра.