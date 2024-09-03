Астана, 3 сентября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Бывший нападающий сборной Александр Кержаков покинул пост главного тренера футбольного клуба «Кайрат». Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба казахстанской команды.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press Александр Кержаков

«Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с Кержаковым из команды уйдут его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Клуб также поблагодарил специалиста за его работу, пожелав ему успехов в карьере.

Кержаков стал главным наставником «Кайрата» в мае, и под его руководством команда провела 12 матчей, победив в шести из них, трижды сыграв вничью и трижды проиграв.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Кержаков покинул пост главного тренера сербского клуба «Спартак» из Суботицы. Команда и специалист расторгли его контракт и «расстались на дружеском тоне».

Российский тренер возглавил «Спартак» из Суботицы в середине июня 2023 года, его контракт был рассчитан на один год с опцией продления ещё на один сезон. До этого Кержаков возглавлял кипрскую «Кармиотиссу», а также российские «Томь» и «Нижний Новгород».