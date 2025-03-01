Москва, 1 марта, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Нападающий «Акрона» Артём Дзюба в матче против «Нижнего Новгорода» забил свой 233-й гол в Российской Премьер-лиге (РПЛ), повторив бомбардирский рекорд экс-футболиста Александра Кержакова.

Telegram/ФК «Акрон» Тольятти

В гостевом матче 19-го тура РПЛ тольяттинский «Акрон» встретился с «Нижним Новгородом». На 70-й минуте игры Дзюба замкнул головой подачу с углового, забив свой 233-й мяч в РПЛ, сравнявшись с Кержаковым и приблизившись к обладанию абсолютным рекордом лиги. После гола счёт стал 2:1 в пользу «Нижнего Новгорода».

Большую часть своих голов Дзюба забил в составе петербургского «Зенита» (108), московского «Спартака» (38) и «Ростова» (20). В активе нападающего также есть 30 мячей за сборную России по футболу. По количеству голов за национальную команду он также делит рекорд с Кержаковым.

19-й тур РПЛ ознаменовал завершение зимней паузы в чемпионате. Матчи 18-го тура проходили в начале декабря 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в игре 18-го тура 36-летний Дзюба забил гол в ворота петербургского «Зенита», но из уважения к своему бывшему клубу не стал праздновать забитый мяч. Благодаря голу футболиста «Акрон» повёл в счёте в матче.

В ноябре 2024 года во время матча с другим своим бывшим клубом — московским «Спартаком» Дзюба после замены сразу ушёл в раздевалку. Позже он объяснил свой поступок желанием выплеснуть эмоции. По данным СМИ, в раздевалку Дзюба убежал под свист трибун. По итогу «Спартак» победил в том матче с разгромным счётом 4:0.