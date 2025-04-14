Санкт-Петербург, 14 апреля, 2025, 19:32 — ИА Регнум. ПАО Банк «Зенит» подал судебный иск против бывшего футболиста ФК «Зенит» Александра Кержакова, требуя взыскать с него автомобиль Audi Q3. Об этом 14 апреля сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава пресс-службы уточнила, что третьим фигурантом иска является некий Сергей Петухов. Он взял кредит в банке для покупки автомобиля, предоставив машину в качестве залога, и не выполнил условия погашения долга.

Задолженность Петухова по кредиту составляет 6,7 млн рублей. Банк «Зенит» узнал о продаже Audi Q3 Кержакову и потребовал взыскать с футболиста машину и 30 000 рублей на оплату пошлины, сообщила Лебедева в Telegram-канале. Банк обратился в Приморский районный суд Петербурга, материалы дела скоро передадут судье.

Как передавало ИА Регнум, ранее суд взыскал с певца Сергея Жукова задолженность по оплате коммунальных услуг. Сумму, которую не хотел платить музыкант, не раскрыли.

Также потребовалось судебное решение для взыскания долга по налогам с певца Филиппа Киркорова. Его обязали выплатить почти 8 млн рублей.