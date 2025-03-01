Нижний Новгород, 1 марта, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Повторение бомбардирского рекорда Александра Кержакова было омрачено поражением «Акрона». Об этом заявил нападающий тольяттинского клуба Артём Дзюба журналистам.

Telegram/ФК «Акрон» Тольятти

В гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода» Дзюба забил свой 233-й мяч, сравнявшись с Кержаковым и приблизившись к обладанию абсолютным рекордом лиги. При этом по итогам матча «Акрон» уступил со счётом 2:1.

«Гол омрачён результатом. Но сравняться с такой легендой всего российского футбола, как Кержаков, бомбардир всея Руси, — дорогого стоит. Через какое-то время я буду этим гордиться, но сейчас мы проиграли», — отметил Дзюба.

После этого поражения «Акрон» находится на девятом месте в РПЛ с 22 очками.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в игре 18-го тура 36-летний Дзюба забил гол в ворота петербургского «Зенита», но из уважения к своему бывшему клубу не стал праздновать забитый мяч. Благодаря голу футболиста «Акрон» повёл в счёте в матче.

В ноябре 2024 года во время матча с другим своим бывшим клубом — московским «Спартаком» Дзюба после замены сразу ушёл в раздевалку. Позже он объяснил свой поступок желанием выплеснуть эмоции. По данным СМИ, в раздевалку Дзюба убежал под свист трибун. В итоге «Спартак» победил в том матче с разгромным счётом 4:0.