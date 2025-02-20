Москва, 20 февраля, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Экс-футболист сборной России Александр Кержаков опроверг слухи о возобновлении игровой карьеры. Его слова привел «Чемпионат» 20 февраля.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский Александр Кержаков

Ранее в «РБ Спорт» появилась информация о том, что 42-летний экс-игрок якобы планирует возобновить карьеру. Там сообщили, что Кержаков «не исключает для себя такого варианта во время паузы в тренерской карьере».

«Видимо, больше нечего про меня писать. Я не знаю, как ещё комментировать», — заявил Кержаков.

Александр Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году. Он успел выступить за санкт-петербургский «Зенит», испанскую «Севилью», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих». В составе петербургского клуба футболист трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

После завершения карьеры Кержаков начал работать тренером, специалист уже успел поработать в юношеской сборной России, томской «Томи», «Нижнем Новгороде», кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке» и казахстанском «Кайрате».

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября Кержаков покинул пост главного тренера футбольного клуба «Кайрат». Клуб разорвал контракт с бывшим футболистом по обоюдному согласию.

Уточняется, что вместе с Кержаковым из команды ушли его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.