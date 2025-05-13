Томск, 13 мая, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Научный институт «ТомскНИПИнефть» запустил цикл просветительских городских экскурсий «Улицы в лицах» по маршрутам, связанным с именами героев Великой Отечественной войны. Тематические экскурсии предусматривают активности по благоустройству и весенней уборке городских пространств.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала цикл акций в Томске в честь 80-летия Победы

В ходе первой экскурсии участникам рассказали о подвигах и боевом пути прославленной 79-й Гвардейской дивизии, также известной как «Стальная дивизия», в честь которой более полувека назад была названа одна из улиц Томска. Завершилась акция субботником на бульваре 50-летия Победы, где волонтеры предприятия собрали мусор, очистили газоны и привели в порядок центральные дорожки сквера.

Все «зеленые» инициативы научного института проходят под девизом «Гордимся прошлым — ответственны перед будущим».

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне научный институт реализует социальные и экологические инициативы, среди которых тематические интеллектуальные игры, культурные и патриотические мероприятия, донорские акции и благоустройство территорий. В мероприятиях института также принимают активное участие представители молодежного объединения «Движение первых».

Справка. «ТомскНИПИнефть» — головной институт блока «Проектирование в разведке и добыче» «НК «Роснефть» и один из лидеров в сфере концептуального проектирования. В пакете цифровых разработок проектного института — программное обеспечение, признанное лучшим цифровым решением года для нефтегазовой отрасли.