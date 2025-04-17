Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 17 апреля, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Школьники из «Движения Первых» побывали в музее Комсомольского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») на экскурсии, посвященной истории предприятия в период Великой Отечественной войны.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Комсомольский НПЗ к 80-летию Победы провел экскурсию для «Движения Первых»

Юные гости осмотрели экспозицию, где размещены фотографии фронтовиков и тружеников тыла, их награды, а также предметы быта того времени. Волонтеры рассказали школьникам о том, что Комсомольский НПЗ был единственным предприятием отрасли, достроенным в годы войны. С 1942 г. по 1945 г. нефтяники отправили на фронт 19,5 тысячи тонн автомобильного бензинов, 31,2 тысячи тонн лигроина, 75 тысяч тонн флотского мазута, 85 тысяч тонн авиационных бензинов. Это был настоящий трудовой подвиг заводчан во имя Победы.

Среди посетителей были ребята, чьи родственники работали на нефтезаводе, они поделились своими семейными историями о героях войны.

В этом году в музее завода побывало более 300 школьников и студентов города. В рамках корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел» сотрудники Комсомольского НПЗ организуют просветительские акции и занятия для молодежи, направленные на сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма у подрастающего поколения.

Комсомольский НПЗ стал первым предприятием в Хабаровском крае, где открыто свое первичное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи. Это даст дополнительный импульс для дальнейшего развития заводского волонтерского движения.

Справка. «РН-Комсомольский НПЗ» расположен в г. Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край. Предприятие является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока. Номенклатура продукции Комсомольского нефтеперерабатывающего завода включает более 20 наименований, среди которых автомобильные бензины и дизельное топливо экологического класса К5, судовые топлива, в том числе малосернистое марки RMLS-40, соответствующее требованиям IMO 2020.