Оренбург, 16 апреля, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Компания «Оренбургнефть» (ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье) организовала художественную выставку «Вернисаж Победы», приуроченную к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены работы победителей художественного конкурса — 30 рисунков детей сотрудников предприятия, участников «Движения первых» и юных жителей региона.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» в Оренбуржье организовала выставку «Вернисаж Победы»

Вернисаж украсил фойе музейного пространства предприятия. В детском творчестве — изображения героев войны и тружеников тыла, яркие праздничные салюты, боевые награды и военная техника. Выполненные различными способами — акварелью, гуашью, в графическом редакторе, — рисунки отражают глубокое уважение молодежи к поколению победителей.

Для гостей выставки организовали показ документального фильма «Война моторов», который создан при поддержке «Роснефти». В киноленте рассказывается о вкладе отечественной нефтяной промышленности в приближение Победы, а также о героической работе в тылу нефтяников, благодаря которой Красная Армия бесперебойно снабжалась горючим.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» в Оренбуржье организовала выставку «Вернисаж Победы»

В рамках мероприятия юные художники посетили корпоративный музей, в котором познакомились с историей предприятия, а также проверили свои знания о Великой Отечественной войне в тематической викторине «Юбилей Победы».

Ярким завершением встречи стало создание арт-объекта к 80-летию Победы: дети, родители и волонтеры привязали алые ленты к красной звезде, которую разместили в стилизованной фотозоне. Всем участникам мероприятия вручили дипломы и памятные подарки, а победители конкурса рисунков получили памятные награды.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» в Оренбуржье организовала выставку «Вернисаж Победы»

В годы войны Оренбуржье стало одним из значимых регионов Волго-Уральской нефтеносной провинции, получившей название «Второе Баку». Здесь были внедрены передовые методы увеличения нефтедобычи, которые позволили десятикратно увеличить объемы ценного сырья. За годы войны оренбургские нефтяники отправили на нужды фронта порядка 1 млн тонн нефти. За трудовой героизм они первыми среди предприятий «Второго Баку» награждены переходящим Красным знаменем Государственного комитета обороны. В 1944 году знамя передано предприятию на вечное хранение.

В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в течение года «Оренбургнефть» организует встречи с ветеранами, эколого-патриотические акции, спортивные мероприятия и творческие конкурсы, которые направлены на сохранение исторической памяти, помогают подрастающему поколению узнавать о героизме соотечественников, учат ценить мир и заботиться о будущем.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» в Оренбуржье организовала выставку «Вернисаж Победы»

Справка. »Оренбургнефть» — крупнейшее нефтедобывающее предприятие Оренбургской области, накопленная добыча составляет более 470 млн тонн нефти.

Сегодня под патронажем предприятия находятся двое ветеранов — участников Великой Отечественной войны, 41 труженик тыла, двое ветеранов, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда».