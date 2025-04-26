Папу римского Франциска, скончавшегося 21 апреля в возрасте 88 лет, похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре в столице Италии. Это место он выбрал сам, поскольку тут находится почитаемая им икона Богоматери, защитницы Рима. Церемония погребения прошла 26 апреля в узком кругу людей, включавшем нескольких кардиналов.

Александр Логунов/РИА Новости

Александр Логунов/РИА Новости

AP/TASS

Согласно завещанию понтифика, гроб с его телом расположили в нише между двумя капеллами храма ― Сфорца и Паолиной ― ниже уровня пола, поскольку он просил похоронить его «в земле».

AP/TASS

Александр Логунов/РИА Новости

До этого, в ночь на 26 апреля, прошло закрытие гроба понтифика ― его лицо было покрыто белым шелковым платком. Обряд проводил кардинал-камерленго Кевин Фаррелл.

Александр Логунов/РИА Новости

Lorena SopÃƒÂªNa/Global Look Press

EPA/ТАСС

AP/TASS

Заупокойная месса состоялась на площади перед базиликой Святого Петра. Похоронную литургию возглавил 91-летний кардинал Джованни Баттиста Ре.

EPA/ТАСС Итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре

На похоронах папы римского ― на площади Святого Петра, а также на улицах итальянской столицы во время транспортировки гроба в базилику ― присутствовали, по данным властей Италии, не менее 400 тыс. человек.

О своем присутствии на церемонии похорон заявили по меньшей мере 130 иностранных делегаций, в том числе около 50 глав государств и 10 правящих монархов. В Рим, в частности, прибыли президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, лидеры Бразилии и Аргентины Лула да Сильва и Хавьер Милей, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

AP/TASS Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, президент США Дональд Трамп

AP/TASS Президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре слева) и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (в центре справа)

AP/TASS Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре слева)

AP/TASS Президент Аргентины Хавьер Милей

Также на церемонии присутствовали президент Польши Анджей Дуда, исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава киевского режима Владимир Зеленский, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, король Испании Филипп VI и королева Испании Летисия, а также принц Уэльский Уильям. Россию на похоронах папы римского Франциска представила министр культуры РФ Ольга Любимова.

EPA ТАСС Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (вторая слева), президент Франции Эмманюэль Макрон (справа)

Iacobucci MarcoIPAABACA ТАСС Владимир Зеленский и его супруга Елена

AP/TASS Экс-президент США Джо Байден (в центре) и его супруга Джилл Байден

t.meolga_b_lyubimova Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова

Франциск стал восьмым папой римским, похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре. Здесь можно найти мощи семи Святых Отцов, в том числе Пия V, Сикста V, Клемента VIII и Павла V Боргезе. До сегодняшнего дня последним из похороненных здесь был Клемент IX. Это произошло в 1669 году, с тех пор папы находили упокоение на территории Ватикана. Однако Франциск изменил эту традицию.

EPA/ТАСС

Папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

AP/TASS

AP/TASS

Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.