Папу римского Франциска похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре
Папу римского Франциска, скончавшегося 21 апреля в возрасте 88 лет, похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре в столице Италии. Это место он выбрал сам, поскольку тут находится почитаемая им икона Богоматери, защитницы Рима. Церемония погребения прошла 26 апреля в узком кругу людей, включавшем нескольких кардиналов.
Согласно завещанию понтифика, гроб с его телом расположили в нише между двумя капеллами храма ― Сфорца и Паолиной ― ниже уровня пола, поскольку он просил похоронить его «в земле».
До этого, в ночь на 26 апреля, прошло закрытие гроба понтифика ― его лицо было покрыто белым шелковым платком. Обряд проводил кардинал-камерленго Кевин Фаррелл.
Заупокойная месса состоялась на площади перед базиликой Святого Петра. Похоронную литургию возглавил 91-летний кардинал Джованни Баттиста Ре.
На похоронах папы римского ― на площади Святого Петра, а также на улицах итальянской столицы во время транспортировки гроба в базилику ― присутствовали, по данным властей Италии, не менее 400 тыс. человек.
О своем присутствии на церемонии похорон заявили по меньшей мере 130 иностранных делегаций, в том числе около 50 глав государств и 10 правящих монархов. В Рим, в частности, прибыли президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, лидеры Бразилии и Аргентины Лула да Сильва и Хавьер Милей, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Также на церемонии присутствовали президент Польши Анджей Дуда, исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава киевского режима Владимир Зеленский, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, король Испании Филипп VI и королева Испании Летисия, а также принц Уэльский Уильям. Россию на похоронах папы римского Франциска представила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Франциск стал восьмым папой римским, похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре. Здесь можно найти мощи семи Святых Отцов, в том числе Пия V, Сикста V, Клемента VIII и Павла V Боргезе. До сегодняшнего дня последним из похороненных здесь был Клемент IX. Это произошло в 1669 году, с тех пор папы находили упокоение на территории Ватикана. Однако Франциск изменил эту традицию.
Папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.
Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.