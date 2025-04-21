Ватикан, 21 апреля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Папа римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) скончался на 89-м году жизни. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Святого престола.

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Причина смерти не называется. В последние годы глава католической церкви часто болел и, в частности, недавно перенёс тяжёлый приступ двусторонней пневмонии.

Также у него была зафиксирована лёгочная инфекция. Франциску длительное время проводили искусственную вентиляцию лёгких. Сообщалось, что ему придётся заново учиться говорить.

В марте Серджио Альфьери, глава хирургического отделения больницы «Джемелли», где лечился Франциск, назвал его выписку из госпиталя чудом. В начале апреля Франциск в последний раз обратился к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Риме.

Ранее глава католической церкви попросил похоронить его тело в римской базилике Санта Мария Маджоре, которую он регулярно посещал для молитвы.

Иезуит из Аргентины

Франциск родился в 1936 году в столице Аргентины Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. Позднее одновременно с выполнением обязанностей священнослужителя он преподавал литературу, философию и богословие.

В 1992 году Бергольо был посвящён в епископы, а в 2001 году возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.

Франциск и Россия

Президент России Владимир Путин трижды встречался с Франциском — во время визитов в Ватикан в 2013, 2015 и 2019 годах. Также они провели ряд телефонных разговоров. О последнем из них сообщалось в декабре 2021 года. Чтобы совершить этот звонок, глава католической церкви прибыл в посольство РФ в Ватикане.

В 2022 году, комментируя обострение ситуации на Украине, Франциск отмечал, что речь идёт не о конфликте между Москвой и Киевом, а об уже начавшейся третьей мировой войне. Он призывал все стороны к миру и выражал готовность стать посредником в урегулировании конфликта.

Глава католической церкви отмечал, что власти Украины должны найти в себе мужество признать поражение и попросить о мире, чтобы прекратить бессмысленные жертвы. В 2025 году Франциск заявлял, что европейские страны для начала мирных переговоров должны отменить антироссийские санкции. Также он поддержал идею объявления перемирия.

Встреча с патриархом

В 2016 году Франциск и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провели встречу в аэропорту столицы Кубы Гаваны. Это стало первыми в истории переговорами глав католической и Русской православной церкви. По итогам встречи была утверждена декларация, посвящённая в том числе совместной работе двух церквей по ряду вопросов, связанных с защитой христиан. Позднее рассматривались возможности провести и новую встречу, однако она не состоялась.

Франциск часто говорил о своей любви к России и русской культуре, называя Фёдора Достоевского одним из своих любимых писателей. В ходе видеоконференции с представителями католической молодёжи России он призывал молодых людей хранить и ценить достижения русской культуры.