В Италии назвали главных кандидатов на пост папы римского
La Stampa назвала главных кандидатов на пост папы римского
Ватикан, 21 апреля, 2025, 20:54 — ИА Регнум. На пост главы Римско-католической церкви после смерти папы Франциска будут рассматриваться сразу несколько кандидатов, сообщила 21 апреля итальянская газета La Stampa со ссылкой на осведомлённые источники.
Наиболее вероятным претендентом назван Пьетро Паролин, который в настоящее время занимает пост госсекретаря Ватикана.
Также упоминаются кардинал Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент конференции епископов Италии, латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, филиппинский кардинал Луис Тагле и французский кардинал Жан-Марк Авелин.
Как передавало ИА Регнум, Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Официально причина смерти будет названа в течение дня. По данным итальянских СМИ, ею стал инсульт.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.
Франциск ранее просил похоронить себя в римской базилике Санта Мария Маджоре. Присутствовать на церемонии прощания сможет любой желающий. Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели.