Ватикан, 21 апреля, 2025, 20:54 — ИА Регнум. На пост главы Римско-католической церкви после смерти папы Франциска будут рассматриваться сразу несколько кандидатов, сообщила 21 апреля итальянская газета La Stampa со ссылкой на осведомлённые источники.

Global Look Press

Наиболее вероятным претендентом назван Пьетро Паролин, который в настоящее время занимает пост госсекретаря Ватикана.

Также упоминаются кардинал Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент конференции епископов Италии, латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, филиппинский кардинал Луис Тагле и французский кардинал Жан-Марк Авелин.

Как передавало ИА Регнум, Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Официально причина смерти будет названа в течение дня. По данным итальянских СМИ, ею стал инсульт.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.

Франциск ранее просил похоронить себя в римской базилике Санта Мария Маджоре. Присутствовать на церемонии прощания сможет любой желающий. Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели.