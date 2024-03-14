Материалы с тегом «Некрологи»
Стала известна причина смерти народной артистки Наталии Касаткиной
Артистка балета и балетмейстер, руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина умерла из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщил сын артистки, директор Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В...
14 марта 2024
Сын рассказал о последних днях балетмейстера Наталии Касаткиной
Народная артистка РСФСР, руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина почти до самой смерти много работала в театре. Об этом её сын, директор театра Иван Василёв сообщил 14 марта ТАСС. Он рассказал, что 7 марта у Наталии Дмитриевны состоялся творческий...
14 марта 2024
Умерла худрук московского Театра классического балета Наталия Касаткина
Артистка балета и балетмейстер, руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина ушла из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщила 14 марта помощница артистки Валентина Бурьянова. Наталия Касаткина умерла накануне поздно вечером в клинике имени...
14 марта 2024
В возрасте 78 лет умер патриарх Болгарской православной церкви
На 79-м году жизни умер патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит (в миру — Симеон Димитров). Об этом сообщили в эфире национального телевидения со ссылкой на епископа Болгарской православной церкви Антония. Отмечается, что официальное заявление о смерти патриарха...
14 марта 2024
В США умер Пол Александр, проживший более 70 лет в «железном лёгком»
Американский юрист и писатель Пол Александр, который больше 70 лет прожил в аппарате искусственного дыхания, умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает 13 марта издание Metro. Отмечается, что Александр скончался после заражения Covid-19 в своём доме в Далласе. Его брат Филипп заявил, что сбор средств...
13 марта 2024
Во Франции умер сын Шарля де Голля Филипп
Во Франции умер сын бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля адмирал и экс-сенатор Филипп, сообщает France presse (AFP) со ссылкой на членов семьи. «Он умер в ночь со вторника на среду в Национальном институте инвалидов, где он жил в течение двух лет», — передает агентство слова сына Ива...
13 марта 2024
Бывший первый замглавы Югорска доброволец Крылов погиб в боях за Авдеевку
Бывший первый замглавы Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Дмитрий Крылов в декабре 2023 года добровольцем отправился в зону спецоперации. 4 февраля в боях за освобождение Авдеевки он погиб. Об этом сообщили в Telegram-канале «Наш Югорск». «В ходе выполнения задач специальной военной...
12 марта 2024
Автор хита All by myself певец Эрик Кармен умер во сне
Американский поп-певец Эрик Кармен, автор хита All by myself, ушёл из жизни в возрасте 74 лет. Некролог опубликован на официальном сайте артиста. «С огромной печалью мы делимся душераздирающей новостью о смерти Эрика Кармена», — говорится в сообщении. Причина смерти певца не указана. Отмечено, что...
12 марта 2024
Диктора Светлану Моргунову похоронят 14 марта на Троекуровском кладбище
Диктора и ведущую Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 14 марта. Об этом сообщил племянник Моргуновой, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Отмечается, что прощание с Моргуновой пройдёт в храме Троицы Живоначальной при...
11 марта 2024
Умер японский иллюстратор и создатель манги Dragon Ball Акира Торияма
В Японии скончался иллюстратор, автор одной из самых известных и продаваемых в мире манги Dragon Ball Акира Торияма. Ему было 68 лет. Об этом сообщил журнал Weekly Shonen Jump. «Ушёл из жизни Акира Торияма, многие работы которого публиковались в журнале Jump. Вся редакция издательства Shueisha...
8 марта 2024
Умер индийский режиссёр Чандер Баль, работавший с Митхуном Чакраборти
Индийский режиссёр и сценарист Чандер Баль, работавший в том числе в Болливуде, ушёл из жизни. Об этом сообщил 1 марта портал Bollywood Tadka. Причина смерти и другие подробности в сообщении не приводятся. В 1982 году Баль снял мелодраму «Послушай, любимая» с Митхуном Чакраборти и Ранджитой Каур в...
2 марта 2024
В Риме умер прославленный итальянский режиссёр Паоло Тавиани
Итальянский режиссёр и сценарист Паоло Тавиани скончался в больнице Рима после непродолжительной болезни. Ему было 92 года. По информации СМИ, прощание с легендой фильмоиндустрии состоится в городской мэрии 4 марта. Паоло Тавиани работал с братом Витторио, который умер в возрасте 88 лет в 2018 году...
1 марта 2024
Актриса из «Деффчонок» Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет
Актриса и театральный продюсер Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет. Сообщение об этом опубликовано на странице подмосковного учреждения «Содружество домов культуры» в социальной сети «ВКонтакте». Причину смерти актрисы, руководившей театральной студией, в учреждении не назвали...
29 февраля 2024
Бывшего премьера СССР Рыжкова похоронят 1 марта на Троекуровском кладбище
Бывшего председателя Совета Министров СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова похоронят 1 марта на Троекуровском кладбище, сообщил 28 февраля пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова и фракции коммунистов в Госдуме Александр Ющенко. «Похороны Николая Ивановича Рыжкова состоятся 1 марта. Прощание и...
28 февраля 2024
Умер бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков
Умер бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков. Об этом 28 февраля сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в Telegram-канале. «Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального...
новость часа
28 февраля 2024
Писатель и телеведущий Алексей Митрофанов скончался в возрасте 56 лет
Российский писатель, публицист, актёр и телеведущий Алексей Митрофанов скончался в болгарском городе Русе в возрасте 56 лет. Об этом его друзья сообщили в социальных сетях. Митрофанов ушёл из жизни 25 февраля. Незадолго до смерти его госпитализировали. «Просто упал, увезли в больницу. Нашли...
27 февраля 2024
Умер мэр Саянска Олег Боровский
Умер мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский. Об этом 27 февраля сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале. «Трагическая новость — скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей...
27 февраля 2024
Скончался американский актёр Чарльз Диркоп
В одной из больниц Лос-Анджелеса в возрасте 87 лет умер американский актёр Чарльз Диркоп, сообщило 26 февраля издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь Линн. По её словам, недавно Чарльз Диркоп пережил сердечный приступ и пневмонию. Диркоп стал известен благодаря ролям в фильмах «Буч...
27 февраля 2024
Актёр из сериала «Каменская» Поймалов скончался на 58-м году жизни
Актёр Московского театра юного зрителя Павел Поймалов скончался на 58-м году жизни, сообщила 26 февраля пресс-служба театра. «Умер артист Павел Поймалов. О дне прощания сообщим дополнительно», — сказано в сообщении. Причины смерти актёра не указываются. Поймалов родился в 1966 году в Кизляре. Он...
26 февраля 2024
Британский финансист лорд Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет
Британский финансист и предприниматель лорд Джейкоб Ротшильд скончался на 88-м году жизни, сказано в сообщении управляемого фондом Ротшильдов поместья Уоддесдон в соцсети Х (Twitter). «Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена...
26 февраля 2024