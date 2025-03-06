В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Триумфатором стал фильм режиссера Шона Бэйкера «Анора», в котором сыграли российские актеры. Кинолента получила пять статуэток из шести номинаций.

Американские киноакадемики присудили «Аноре» победу в номинации «Лучший фильм». Также работу отметили в категории «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж» (все три достались Бэйкеру). Сыгравшая главную роль Майки Мэдисон получила статуэтку за лучшую женскую роль.

AP/TASS Актер Юра Борисов и его супруга, актриса Анна Борисова

При этом кинолента изначально не выглядела фаворитом. Фильм режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес» претендовал на 13 «Оскаров» (получил два), а картины «Бруталист» Брэди Коберта и «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона Чу — на 10 (получили, соответственно, три и две премии).

TASS /EPA

AP Photo/Chris Pizzello Съемочная группа фильма «Анора»

TASS /AP Photo/Chris Pizzello актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн

AP/TASS Актриса Майки Мэдисон

AP/TASS

TASS /EPA Актер Адам Сэндлер

В России «Анора» вызвала наибольший интерес, в том числе по той причине, что снявшегося в ней Юру Борисова выдвинули на премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». В этом году трансляцию церемонии в РФ посмотрели вдвое больше зрителей, чем в прошлом. Но в этой категории победил Киран Калкин за роль в картине режиссера Джесси Айзенберга «Настоящая боль». Этот же актер ранее обошел россиянина на премиях «Золотой глобус» и BAFTA.

AP/TASS Актер Юра Борисов и его супруга, актриса Анна Борисова

AP/TASS Актер Марк Эйдельштейн

При этом игру Борисова отметил Роберт Дауни-младший, когда вышел на сцену премии «Оскар», чтобы объявить лучшего актера второго плана. Американский актер заявил, что номинант из России был великолепен в «Аноре» и показал прорывную актерскую работу.

Global Look Press/CraSH/Keystone Press Agency Деми Мур

TASS /EPA Съемочная группа фильма «Анора»

AP/TASS Режиссер Шон Бэйкер

TASS /Richard Shotwell/Invision/AP Ариана Гранде

ТАСС/EPA Эдриан Броуди Джорджина Чапман

TASS /AP Photo/Chris Pizzello Тимоти Шаламе и Эдвард Нортон

Global Look Press/Burt Harris/Keystone Press Agency 250302 zaa p124 168

«Добро пожаловать в мир успеха, брат. Впереди прекрасное будущее, ты на своем месте», — добавил Дауни-младший, и зал поддержал его слова овациями.

На церемонии были и другие яркие события. Зрителям показали ролик, как ведущий «Оскара» Конан О’Брайен выбирается из тела актрисы Деми Мур. Это было пародией на фильм режиссёра Корали Фарж «Субстанция». Картина претендовала на пять номинаций и получила награду за лучший грим и прически.

TASS /AP Photo/John Locher Зои Салдана (слева) победительница в номинации «Лучшая актриса второго плана»

AP/TASS Актриса Синтия Эриво

TASS /AP Photo/Chris Pizzello Эмма Стоун и Дэйв МакКэри

TASS /AP Photo/Chris Pizzello Селена Гомес и Сэмюэл Л. Джексон

AP/TASS Голди Хоун и Курт Рассел

TASS /AP Photo/Chris Pizzello Конан О’Брайен и Киран Калкин

AP/TASS Певец Мик Джаггер

AP/TASS Актриса Изабелла Росселлини

Также выступили лос-анджелесских пожарные. Они выразили сочувствие тем, у кого сгорели дома, когда в Калифорнии полыхали пожары в начале года. Тогда пламя уничтожило множество домов, в том числе известных голливудских актеров.

AP/TASS Актриса Мишель Йеона

AP/TASS Певица Майли Сайрус

©AP/TASS Джефф Голдблюмл

«Оскар» за лучшую мужскую роль в этом году достался Эдриену Броуди («Бруталист»). За лучшую женскую роль второго плана премию получила Зои Салдана («Эмилия Перес»). Лучшим адаптированным сценарием признали работу Питера Строхана («Конклав»), лучшим анимационный полнометражным фильмом — «Поток» Гинтса Зильбалодиса, а лучшим фильмом на иностранном языке — «Я всё ещё здесь» Вальтера Саллеса.

В конце церемонии участники фильма «Анора», которые были в зале, в том числе Борисов и Марк Эйдельштейн, поднялись на сцену. Российские актеры вместе с коллегами разделили триумф картины.