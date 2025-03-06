В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Триумфатором стал фильм режиссера Шона Бэйкера «Анора», в котором сыграли российские актеры. Кинолента получила пять статуэток из шести номинаций.

Американские киноакадемики присудили «Аноре» победу в номинации «Лучший фильм». Также работу отметили в категории «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж» (все три достались Бэйкеру). Сыгравшая главную роль Майки Мэдисон получила статуэтку за лучшую женскую роль.

AP/TASS
Актер Юра Борисов и его супруга, актриса Анна Борисова

При этом кинолента изначально не выглядела фаворитом. Фильм режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес» претендовал на 13 «Оскаров» (получил два), а картины «Бруталист» Брэди Коберта и «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона Чу — на 10 (получили, соответственно, три и две премии).

TASS /EPA
AP Photo/Chris Pizzello
Съемочная группа фильма «Анора»
TASS /AP Photo/Chris Pizzello
актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн
AP/TASS
Актриса Майки Мэдисон
AP/TASS
TASS /EPA
Актер Адам Сэндлер

В России «Анора» вызвала наибольший интерес, в том числе по той причине, что снявшегося в ней Юру Борисова выдвинули на премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». В этом году трансляцию церемонии в РФ посмотрели вдвое больше зрителей, чем в прошлом. Но в этой категории победил Киран Калкин за роль в картине режиссера Джесси Айзенберга «Настоящая боль». Этот же актер ранее обошел россиянина на премиях «Золотой глобус» и BAFTA.

AP/TASS
Актер Юра Борисов и его супруга, актриса Анна Борисова
AP/TASS
Актер Марк Эйдельштейн

При этом игру Борисова отметил Роберт Дауни-младший, когда вышел на сцену премии «Оскар», чтобы объявить лучшего актера второго плана. Американский актер заявил, что номинант из России был великолепен в «Аноре» и показал прорывную актерскую работу.

Global Look Press/CraSH/Keystone Press Agency
Деми Мур
TASS /EPA
Съемочная группа фильма «Анора»
AP/TASS
Режиссер Шон Бэйкер
TASS /Richard Shotwell/Invision/AP
Ариана Гранде
ТАСС/EPA
Эдриан Броуди Джорджина Чапман
TASS /AP Photo/Chris Pizzello
Тимоти Шаламе и Эдвард Нортон
Global Look Press/Burt Harris/Keystone Press Agency
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«Добро пожаловать в мир успеха, брат. Впереди прекрасное будущее, ты на своем месте», — добавил Дауни-младший, и зал поддержал его слова овациями.

На церемонии были и другие яркие события. Зрителям показали ролик, как ведущий «Оскара» Конан О’Брайен выбирается из тела актрисы Деми Мур. Это было пародией на фильм режиссёра Корали Фарж «Субстанция». Картина претендовала на пять номинаций и получила награду за лучший грим и прически.

TASS /AP Photo/John Locher
Зои Салдана (слева) победительница в номинации «Лучшая актриса второго плана»
AP/TASS
Актриса Синтия Эриво
TASS /AP Photo/Chris Pizzello
Эмма Стоун и Дэйв МакКэри
TASS /AP Photo/Chris Pizzello
Селена Гомес и Сэмюэл Л. Джексон
AP/TASS
Голди Хоун и Курт Рассел
TASS /AP Photo/Chris Pizzello
Конан О’Брайен и Киран Калкин
AP/TASS
Певец Мик Джаггер
AP/TASS
Актриса Изабелла Росселлини

Также выступили лос-анджелесских пожарные. Они выразили сочувствие тем, у кого сгорели дома, когда в Калифорнии полыхали пожары в начале года. Тогда пламя уничтожило множество домов, в том числе известных голливудских актеров.

AP/TASS
Актриса Мишель Йеона
AP/TASS
Певица Майли Сайрус
©AP/TASS
Джефф Голдблюмл

«Оскар» за лучшую мужскую роль в этом году достался Эдриену Броуди («Бруталист»). За лучшую женскую роль второго плана премию получила Зои Салдана («Эмилия Перес»). Лучшим адаптированным сценарием признали работу Питера Строхана («Конклав»), лучшим анимационный полнометражным фильмом — «Поток» Гинтса Зильбалодиса, а лучшим фильмом на иностранном языке — «Я всё ещё здесь» Вальтера Саллеса.

В конце церемонии участники фильма «Анора», которые были в зале, в том числе Борисов и Марк Эйдельштейн, поднялись на сцену. Российские актеры вместе с коллегами разделили триумф картины.