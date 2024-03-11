Материалы с тегом «Актёры»
Умер актёр российских сериалов Олег Рябцов
На 85-м году жизни скончался заслуженный артист России Олег Рябцов. Об этом сообщила пресс-служба Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского в социальной сети «ВКонтакте». «Кинешемский драматический театр им. А. Н. Островского с прискорбием сообщает о кончине заслуженного артиста...
11 марта 2024
МВД начало проверку потасовки звезды «Уральских пельменей» с подростками
Полиция начала проверку информации о конфликте между участником шоу «Уральские пельмени» Дмитрием Соколовым и подростками в переходе метро в Екатеринбурге, сообщил 11 марта ТАСС начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сообщений и официальных заявлений по данному факту ни...
11 марта 2024
Актёр Селин объяснил, почему Смольянинов* и Галкин* считают Россию злом
Часть представителей переломного поколения, которое росло и формировалось после перестройки и развала СССР, считает Россию злом, а Соединённые Штаты — примером всего самого лучшего. Об этом актёр Сергей Селин, сыгравший старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых...
11 марта 2024
Жена звезды «Уральских пельменей» Соколова прокомментировала потасовку мужа
Жена звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения прокомментировала ИА Регнум потасовку мужа с подростками возле метро в Екатеринбурге. Женщина заявила, что несовершеннолетние просто решили «похайпиться», увидев в переходе известного человека. 11 марта в Сети появилось видео, на котором...
11 марта 2024
Умерший в 40 лет актёр Илья Устюжанинов 9 лет лечился от рака
Театральный актер Илья Устюжанинов скончался на 41-м году жизни. Артист много лет лечился от онкологического заболевания. Об этом сообщил источник ИА Регнум. Устюжанинов ушёл из жизни 4 марта. Он служил в театре «Камерная сцена» в подмосковной Лобне. Известно, что у артиста остались жена и дочь. Не...
6 марта 2024
Стас Михайлов заявил, что сбежавшие из России артисты приползут на коленях
Артисты, которые сбежали из России и теперь поливают её грязью, приползут назад на коленях, поняв, что ничего из себя не представляют, заявил журналистам певец Стас Михайлов. «На коленях все ещё приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — сказал он. Певец напомнил, что именно Россия...
5 марта 2024
Сбежавший из России актёр Семён Трескунов попросил найти ему работу
Покинувший Россию актёр Семён Трескунов обратился к своим подписчикам в социальных сетях с просьбой помочь ему с работой. Из его сообщения следует, что он готов практически на любую работу, так как актёрская специальность для него «неактуальна уже два года». «Этот день приближался как мог, дышал в...
5 марта 2024
Сыгравший Николая II актёр Либеров пропал в Москве в свой день рождения
Российский актёр Иван Либеров, исполнивший роль молодого Николая II в документальном проекте про семью Романовых, пропал в Москве в собственный день рождения. Об этом 5 марта рассказал источник ИА Регнум. По его словам, 46-летний артист днём 2 марта вышел на улицу из храма Живоначальной Троицы на...
5 марта 2024
Актёр Сергей Селин отказался зачитывать текст об «умирающей России»
Российский актёр Сергей Селин отказался прочитать на камеру текст об «умирающей России». Актёр, начав зачитывать написанный для него текст, признался, что ему не нравятся слова об умирающей глубинке, нищете и беспросветности. Селин заявил, что профессия актёра не в том, чтобы врать людям, а...
5 марта 2024
Охлобыстин осудил Киркорова за попытку «отмыться» поездкой в Донбасс
Донбасс не прачечная, чтобы туда ездили «отмываться» оскандалившиеся артисты, такие как певец Филипп Киркоров, заявил актёр Иван Охлобыстин 4 марта в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи». По его словам, все понимают, что звёзды таким образом пытаются получить индульгенцию, поэтому от приезда...
4 марта 2024
Во ФСИН прокомментировали сообщения об одобрении УДО Ефремова
В пресс-службе белгородского УФСИН России опровергли появившиеся ранее 4 марта сообщения об одобрении условно-досрочного освобождения осуждённого актёра Михаила Ефремова. «Информация об обращении Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном...
4 марта 2024
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Николаев
Российский актёр театра и кино Георгий Николаев, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 53 лет. Об этом 4 марта сообщил источник ИА Регнум. Тело актёра 3 марта нашли в его квартире в Москве, причины смерти Николаева пока неизвестны. По словам друга и коллеги артиста...
4 марта 2024
Администрация ИК-4 одобрила условно-досрочное освобождение Михаила Ефремова
Администрация исправительной колонии № 4 в Белгородской области одобрила условно-досрочное освобождение осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова, сообщил 4 марта Telegram-канал Mash. По информации канала, 3 марта в колонии прошло заседание, на котором руководство согласовало...
новость часа
4 марта 2024
В Петербурге умер народный артист России Валерий Ивченко
Актёр Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, народный артист России и Украины Валерий Ивченко умер в Петербурге на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра в Telegram-канале. «2 марта ушел из жизни артист БДТ им. Г. А. Товстоногова, народный артист России и Украины...
2 марта 2024
Актёра из «Папиных дочек» Юрия Яковлева задержали с мефедроном в Москве
Актёра Юрия Яковлева, игравшего в сериалах «Ранетки» и «Папины дочки», задержали в Москве с пакетом наркотиков. Об этом сообщает 1 марта Telegram-канал «112». Внимание полицейских актёр привлёк нем, что бросил в сугроб подозрительный свёрток. Пакет подобрали и проверили, в нём оказалось около 2...
1 марта 2024
Умер актёр Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»
Советский и российский актёр Игорь Альбертович Капатов, голосом которого говорил Мишутка в «Спокойной ночи, малыши!», скончался на 71-м году жизни. О безвременной смерти народного артиста Республики Башкортостан сообщил во «ВКонтакте» Башкирский государственный театр кукол. Причину смерти Капатова...
новость часа
1 марта 2024
Умер актёр из сериалов «Мент в законе» и «Моя прекрасная няня» Маркин
Актёр Павел Маркин скончался на 54-м году жизни. Об этом 29 февраля сообщил его коллега Александр Загоскин в соцсети «ВКонтакте». «Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи», — написал он, добавив, что похороны актёра состоялись только 29 февраля. Загоскин не сообщил, с чем связана...
29 февраля 2024
Актриса из «Деффчонок» Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет
Актриса и театральный продюсер Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет. Сообщение об этом опубликовано на странице подмосковного учреждения «Содружество домов культуры» в социальной сети «ВКонтакте». Причину смерти актрисы, руководившей театральной студией, в учреждении не назвали...
29 февраля 2024
У актёра Алена Делона изъято более 70 единиц огнестрельного оружия
На востоке Франции в департаменте Луара начато предварительное расследование в отношении факта изъятия огнестрельного оружия на вилле известного актёра 88-летнего Алена Делона. Об этом сообщила прокуратура округа Монтаржи. По информации прокурора округа Жан-Седрика Го, обыск провели 22 февраля по...
27 февраля 2024
Уничтоживший Abrams боец с позывным Рассвет получит 10 млн рублей
Российский военный с позывным Рассвет, который уничтожил первый американский танк M1 Abrams в зоне проведения спецоперации, получит за это 10 миллионов рублей. Об этом написал актёр Иван Охлобыстин в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляю ребят из 15-й ОМБ с первым Абрамсом. 10 миллионов будут направлены...
новость часа
27 февраля 2024