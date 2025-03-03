Лос-Анджелес, США, 3 марта, 2025, 07:36 — ИА Регнум. Кинокартина режиссера Шона Бэйкера «Анора», роли в которой исполнили российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, получила призы в пяти номинациях американской премии «Оскар».

Trkterra.ru Премия «Оскар»

Борисов за лучшую мужскую роль второго плана статуэтку не взял, но услышал со сцены о себе много приятных, теплых слов от Роберта Дауни-младшего.

Также картина «Анора» с участием российских актеров (кроме Борисова и Эйдельштейна снимались Алексей Серебряков и Дарья Екамасова) взяла статуэтки как лучшая режиссёрская работа (Шон Бейкер), лучшая женская роль — Майки Мэдисон, лучший оригинальный сценарий — Шон Бейкер и лучший монтаж.

Как сообщало ИА Регнум, Юра Борисов в Лос-Анджелесе не получил награду на 97-й церемонии премии «Оскар». Он был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана» как актёр второго плана за роль в фильме «Анора».

Борисов стал первым актёром из России в списке претендентов на «Оскар».

Премия досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль». Он же до этого оставил Юру Борисова без премий «Золотой глобус» и BAFTA («Бронзовая маска»).

Юра Борисов ранее говорил, что отдаст статуэтку «Оскар» своей матери в случае победы.