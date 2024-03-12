Материалы с тегом «Кино»
Из «Оскара» вырезали награждение украинского фильма о Мариуполе
Награждение «Оскаром» украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе» организаторы вырезали из сокращенной международной телеверсии. Об этом заявил 11 марта телеканал Украины «Общественное». Как написало издание, фильм украинского режиссёра Мстислава Чернова,победивший в номинации «Лучший...
12 марта 2024
Триумф «Оппенгеймера». В США вручили «Оскары»
В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук, известных как «Оскар». Фильм «Оппенгеймер», рассказывающий о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, выиграл сразу в нескольких номинациях. В...
11 марта 2024
Медведев призвал снимать российские фильмы о войне
Российский кинематограф за последние 10-15 лет стал более качественным, а кинопроизводству пора снимать фильмы о войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя 96-ю церемония вручения премии «Оскар». «Несколько слов о нашем кино...
11 марта 2024
В Лос-Анджелесе завершилась 96-я церемония вручения премий «Оскар»
В Лос-Анджелесе (США) прошла 96-я церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук, известных как «Оскар». Трансляцию мероприятия, прошедшего в воскресенье, 10 марта, вёл телеканал ABC. Кинолента «Оппенгеймер», повествующая о создателе американской атомной бомбы...
11 марта 2024
«Оппенгеймер» завоевал «Оскар» в категории «Лучший фильм года»
Фильм «Оппенгеймер» британского и американского режиссёра Кристофера Нолана удостоился премии Американской академии кинематографических искусств и наук, завоевав «Оскар» в номинации «Лучший фильм года». 96-ю церемонию вручения наград транслировал телеканал ABC. Кинолента обошла в голосовании девять...
11 марта 2024
Киллиан Мёрфи завоевал «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль»
47-летнйи ирландский актёр Киллиан Мёрфи удостоился премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Оппенгеймер», повествующем о создателе американской атомной борьбы Роберте Оппенгеймере. Трансляцию 96-й церемонии вручения награды киноакадемии США 10 марта транслировал телеканал ABC. В...
11 марта 2024
Кристофер Нолан получил «Оскар» в номинации «Лучшая режиссура»
Британский и американский кинорежиссёр Кристофер Нолан одержал победу в номинации «Лучшая режиссура» на премии «Оскар». Об этом 10 марта сообщил американский телеканал CNN, ведущий текстовую трансляцию церемонии награждения. «Кристофер Нолан получил «Оскар» за лучшую режиссуру за фильм...
11 марта 2024
Актёр Джон Сина вышел голым на объявление премии «Оскар» за лучший костюм
Американский актёр Джон Сина вышел обнажённым на объявление премии «Оскар». Трансляцию церемонии ведёт телеканал ABC News на YouTube. Бывший рестлер, обладатель наибольшего числа чемпионских титулов World Wrestling Entertainment Джон Сина удивил зрителей своим внешним видом. Он вышел на сцену...
11 марта 2024
Актёр Роберт Дауни — младший выиграл свой первый «Оскар»
Американский актёр Роберт Дауни — младший получил первый в своей карьере «Оскар» за исполнение роли Льюиса Штраусса в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Об этом 10 марта сообщил телеканал CNN, ведущий текстовую трансляцию мероприятия. «Роберт Дауни — младший получил премию «Оскар» в номинации...
11 марта 2024
Британская драма «Зона интересов» получила премию «Оскар»
Британская историческая драма «Зона интересов» (The Zone of Interest) получила премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» года. Трансляцию церемонии вручения наград ведёт на своём сайте телекомпания ABC. С кинокартиной соперничали испанский фильм «Общество снега» (La...
11 марта 2024
Умер снявший «Тихий Дон» оператор Михаил Суслов
Умер российский кинооператор, снимавший «Тихий Дон» и «Ликвидацию», Михаил Суслов. Его не стало на 85-м году жизни, сообщил 7 марта телеканал «Культура». «Михаил Петрович — представитель настоящей советской школы кинематографа, советской операторской школы. Есть такое выражение: «Кино — это жизнь...
7 марта 2024
В США признали виновной в убийстве оружейницу вестерна «Ржавчина»
Виновной в непредумышленном убийстве оператора вестерна «Ржавчина» (Rust) признало обвиняемую Ханну Гутьерес-Рид жюри присяжных в американском штате Нью-Мексико. Об этом 6 марта сообщил телеканал ABC News. «Специалист по оружию фильма «Ржавчина» Ханна Гутьерес признана виновной в непредумышленном...
7 марта 2024
Участники марафона «Знание. Первые» получили ценные советы от Кустурицы
Кинорежиссер Эмир Кустурица выступил на марафоне «Знание. Первые», который проходит со 2 по 6 марта в дни Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе». Беседа с участниками состоялась в третий день марафона Российского общества «Знание». Почти всю лекцию Кустурица общался со слушателями на русском...
5 марта 2024
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Николаев
Российский актёр театра и кино Георгий Николаев, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 53 лет. Об этом 4 марта сообщил источник ИА Регнум. Тело актёра 3 марта нашли в его квартире в Москве, причины смерти Николаева пока неизвестны. По словам друга и коллеги артиста...
4 марта 2024
Умер индийский режиссёр Чандер Баль, работавший с Митхуном Чакраборти
Индийский режиссёр и сценарист Чандер Баль, работавший в том числе в Болливуде, ушёл из жизни. Об этом сообщил 1 марта портал Bollywood Tadka. Причина смерти и другие подробности в сообщении не приводятся. В 1982 году Баль снял мелодраму «Послушай, любимая» с Митхуном Чакраборти и Ранджитой Каур в...
2 марта 2024
Кассовые сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 2 млрд рублей
Кассовые сборы в российском прокате кинокартины режиссёра Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по одноимённому роману русского писателя Михаила Булгакова превысили 2 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Согласно данным ЕАИС, по...
2 марта 2024
В лонг-лист премии «Ника» включили фильмы с покинувшими Россию актёрами
Организаторы кинопремии «Ника» опубликовали лонг-лист потенциальных номинантов премии 2024 года. В их число вошли несколько фильмов, участие в которых принимают иноагенты, покинувшие Россию, а также актёры, резко высказывающиеся против политики государства и проведения СВО. В частности, среди...
28 февраля 2024
Фильм о Костомарове впервые покажут 7 марта на выставке «Россия»
Вышел трейлер документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды» режиссера Михаила Щедринского. Сценаристом картины выступила Юлия Лемарк. Впервые ленту покажут 7 марта на международной выставке-форуме «Россия», а в прокат картина выйдет 9 марта. Об этом сообщил сайт «Кино-театр. ру»...
21 февраля 2024
Биографическая драма «Оппенгеймер» удостоена премии BAFTA как лучший фильм
В Лондоне на 77-й церемонии вручения главной кинопремии королевства BAFTA награда Британской академии кино и телевизионных искусств как лучшему фильму присуждена биографической драме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. «Оппенгеймер» рассказывает о жизни американского физика-теоретика Роберта...
19 февраля 2024
Актёр Милош Бикович не стал сниматься в американском сериале «Белый лотос»
Популярный российско-сербский актёр Милош Бикович заявил, что не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала «Белый лотос». По его словам, участие в проекте стало «невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества». Бикович в соцсетях пояснил, что ради американского кино...
3 февраля 2024