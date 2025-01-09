Лос-Анджелес, США, 9 января, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Дома ряда известных голливудских актёров, таких как Энтони Хопкинс, Адам Броди, Анна Фэрис и других, сгорели в результате мощного природного пожара, бушующего в Лос-Анджелесе. Об этом 9 января сообщило американское издание Page Six, которое также опубликовало фотографии сгоревших домов.

Global Look Press

«Роскошная недвижимость Адама Броди и Лейтон Мистер стоимостью 6,5 млн долларов также сгорела… Анна Фэрис стала ещё одной голливудской звездой, лишившейся многомиллионного особняка из-за пожара… Дом Энтони Хопкинса в районе Пасифик-Палисейдс после пожара превратился в груду обломков», — говорится в публикации.

Уточняется, что также домов в городе лишились актёры Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Джон Гудмен. Знаменитости вынуждены были эвакуироваться.

Пожары в Лос-Анджелесе затронули и известных россиян. Так, сыгравший главную роль в фильме «Небриллиантовая рука» российский актёр и певец Алексей Воробьёв, несколько лет занимающийся покорением Голливуда, сообщил в соцсетях, что остался без дома. Его элитное жильё оказалось на пути этого стихийного бедствия и в ближайшее время должно сгореть.

Воробьёву вместе с его псом по кличке Моцарт удалось эвакуироваться из опасной зоны, однако свой второй автомобиль он спасти не смог.

Ранее американская актриса и светская львица Пэрис Хилтон рассказала, что её пляжный дом в Малибу тоже был полностью уничтожен природным пожаром. Она уточнила, в это доме её сын Феникс сделал свои первые шаги. Хилтон добавила, что её команда в данный момент поддерживает контакты с некоммерческими организациями для оказания помощи пострадавшим от пожаров людям.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 января на севере Лос-Анджелеса произошёл пожар. Скорость разносившего огонь ветра достигала 48 км/ч, местами в горах доходя до 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч. Из-за стихийного бедствия из ряда районов были эвакуированы более 80 тыс. человек. Свыше 96 тыс. людей остались без электричества. По последней информации, в результате пожаров погибли как минимум пять человек.

В зону эвакуации в числе прочих зданий попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Политик, которая сейчас находится в Вашингтоне, выразила благодарность борющимся с пожарами экстренным службам.

Действующий президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия, Пентагон направил 10 вертолетов ВМС для тушения природных пожаров в Лос-Анджелесе. Федеральные власти страны также выделили средства и персонал для тушения пожаров в Калифорнии, с которыми не справляются власти штата.