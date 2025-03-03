Лос-Анджелес, США, 3 марта, 2025, 04:09 — ИА Регнум. Российский актёр Юра Борисов в Лос-Анджелесе не получил награду на 97-й церемонии премии «Оскар». Он был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана» как актёр второго плана за роль в фильме «Анора».

Иван Шилов ИА REGNUM Оскар

Борисов стал первым актёром из России в списке претендентов на «Оскар».

Премия досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль». Ранее он же оставил Юру Борисова без премий «Золотой глобус» и «Бронзовая маска».

В номинации также были Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный», Гай Пирс за фильм «Бруталист» и Джереми Стронг, сыгравший в «Ученике».

Трансляция церемонии велась на телеканале ABC.

Как сообщало ИА Регнум, Борисов ранее говорил, что отдаст статуэтку «Оскар» своей матери в случае победы.

Режиссёр Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора», назвав картину элементом мягкой силы США. Он также заявил, что в ней выстраивается крайне негативный образ русского человека.