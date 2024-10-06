Россия эвакуировала из Ливана 60 граждан РФ
Израиль в сентябре активно начал наносить авиаудары по Ливану в рамках борьбы с шиитским движением «Хезболла», а в ночь на 1 октября ввёл войска в приграничные районы соседней страны. Президент России Владимир Путин поручил МЧС эвакуировать из Ливана граждан РФ.
Спецборт Ил-76 вылетел в Бейрут 3 октября. Российские спасатели доставили для ливанских жителей 33 т гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, мобильные электростанции.
В тот же день самолёт вылетел обратно, забрав в том числе семьи дипломатических работников, служащих в Ливане. На его борту отправились на родину 60 россиян.
Самолёт МЧС вечером приземлился в аэропорту Жуковский. Из Ливана в том числе эвакуировали двух беременных женщин. Их в пути сопровождали психологи центра экстренной психологической помощи МЧС и медики отряда «Центроспас».