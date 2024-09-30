Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана, сообщили в пресс-службе вооружённых сил еврейского государства.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

В заявлении подчёркивается, что целями израильских военных являются объекты ливанского шиитского движения «Хезболла». В ЦАХАЛ утверждают, что указанные объекты якобы представляют угрозу для населённых пунктов на севере Израиля.

В сообщении также уточняется, что израильские военные проводят на юге Ливана «ограниченные» рейды, основанные на полученных разведданных.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной территорию в районе трёх населённых пунктов Метулы, Мисгав-Ама и Кфар-Гилади, расположенных на границе с Ливаном. Въезд в эту зону военные запретили.

Телеканал NBC со ссылкой на источник предупреждал ранее о том, что израильская наземная операция в Ливане может начаться уже вечером 30 сентября. Согласно информации собеседника, масштаб боевых действий будет ограничен и они продлятся всего несколько дней.