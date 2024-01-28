Материалы с тегом «Эвакуация»
В Штутгарте эвакуировали вокзал из-за подозрительных людей
В Штутгарте эвакуировали центральный железнодорожный вокзал. Об этом 28 января сообщило издание Bild. Полиция вывела всех людей из здания после того, как прохожие сообщили о нескольких подозрительных людях вскоре после 11 часов утра (13:00 мск), один из них якобы был с пистолетом. «В настоящее...
28 января 2024
Жителей села под Белгородом эвакуируют из-за неразорвавшегося снаряда
Жителей нескольких улиц села Стрелецкое под Белгородом временно эвакуируют из-за обнаружения неразорвавшегося боеприпаса. Об этом 28 января сообщила глава администрации Белгородского района Анна Куташова в Telegram-канале. «Принято решение об эвакуации жителей нескольких улиц в Стрелецком, потому...
28 января 2024
Все школы Нижневартовска эвакуировали из-за сообщений о бомбе
В Ханты-Мансийском автономном округе эвакуировали учеников и работников всех школ Нижневартовска. Об этом сообщили в администрации города 25 января. В мэрии добавили, что в полицию города поступило сообщение о якобы взрывчатом веществе, находящемся в зданиях учебных учреждений. «В связи с...
новость часа
25 января 2024
В Кургане эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов
В Кургане эвакуировали жильцов двух многоэтажных жомов, в квартирах которых качались люстры. Об этом 23 января сообщает пресс-служба администрации города. Речь идёт о 17-этажных домах по адресам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109. «МЧС совместно с полицией оперативно была проведена превентивная эвакуация...
23 января 2024
В Кургане эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов
В Кургане эвакуировали жильцов двух многоэтажных жомов, в квартирах которых качались люстры. Об этом 23 января сообщает пресс-служба администрации города. Речь идёт о 17-этажных домах по адресам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109. «МЧС совместно с полицией оперативно была проведена превентивная эвакуация...
23 января 2024
Спецборт МЧС доставил 35 россиян в Москву из сектора Газа
Ещё 35 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, доставлены на самолёте в Москву. Об этом сообщает 18 января пресс-центр МЧС России. «В Россию прилетели 35 наших соотечественников, включая 25 детей», — говорится в сообщении. В МЧС отметили, что всего в Россию эвакуированы 1193 гражданина...
новость часа
18 января 2024
В Южной Корее объявили эвакуацию из-за возможной провокации КНДР
Правительство Южной Кореи объявило эвакуацию с приграничного с КНДР острова Ёнпхёндо в Жёлтом море из-за возможной «провокации», сообщило 5 января агентство Рёнхап. Представитель местной администрации заявил, что было получено извещение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны...
5 января 2024
В Севастополе остатки сбитых ракет ВСУ уничтожат 5 января
В селе Черноречье почти 100 человек эвакуируют утром 5 января из-за вывоза и дальнейшего уничтожения части сбитой украинской ракеты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, её будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает...
5 января 2024
Киев эвакуировал 100 тысяч человек с подконтрольной ВСУ части ДНР
Киевские власти принудительно вывезли из подконтрольной Вооружённым силам Украины части Донецкой Народной Республики более сотни тысяч человек. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщило украинское министерство по вопросам реинтеграции. «Обязательная эвакуация населения Донецкой области...
28 декабря 2023
Жителей домов у порта в Феодосии эвакуировали после атаки ВСУ
В Феодосии продолжили эвакуацию людей, проживающих рядом с морским портом, по которому Вооружённые силы Украины (ВСУ) 26 декабря нанесли ракетный удар. Свои дома уже покинули более 350 человек. Людей разместили в двух пунктах временного размещения, организованных в школах. Об этом 26 декабря...
26 декабря 2023
Израиль объявил об эвакуации мирных граждан на юге сектора Газа
Власти Израиля распорядились об эвакуации населения из отдельных районов южного города сектора Газа — Хан-Юниса. Об этом 20 декабря сообщило AgenceFrance-Presse (AFP) со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Правительство еврейского государства опубликовало карты...
21 декабря 2023
Посол РФ в Израиле сообщил о скором завершении эвакуации россиян из Газы
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал о скором завершении эвакуации россиян и членов их семей из сектора Газа. «На рассмотрении всех заинтересованных сторон находятся несколько десятков граждан России и родственников. Надеюсь, буквально на днях массовую эвакуацию из сектора Газа...
11 декабря 2023
Спецборт МЧС доставил сто россиян и членов их семей из Египта в Москву
Сто российских граждан и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, прибыли в Москву из Египта на самолёте МЧС. Об этом пресс-центр ведомства сообщает 10 декабря в Telegram-канале. «Спецборт МЧС России доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву», — говорится в сообщении. За...
10 декабря 2023
На юге России из-за непогоды эвакуировали 995 человек
Из-за непогоды из зоны подтопления в Южном федеральном округе эвакуировали 995 человек, включая 179 детей, сообщили 28 ноября в пресс-службе МЧС РФ. Ведомство сообщило, что в пяти пунктах временного размещения находится 91 человек, включая 14 детей. Остальные разместились у родных и знакомых. По...
28 ноября 2023
Свыше 310 человек эвакуировали из-за непогоды в Крыму
Из Евпатории и Сакского района Крыма эвакуировали в общей сложности свыше 310 человек, включая 43 ребенка, из-за непогоды. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе МЧС России. «Из Евпатории и Сакского района были эвакуированы 311 человек, из них 43 ребёнка», — процитировало сообщение пресс-службы...
27 ноября 2023
В Крыму шторм повредил курортную инфраструктуру
Из отеля в Евпатории эвакуировали из-за шторма пятьдесят гостей и столько же сотрудников, сообщил 27 ноября советник главы Крыма Олег Крючков. «Сто человек эвакуированы из отела «Рибера» в Евпатории», — написал он в своём Telegram-канале. Эвакуированных постояльцев и работников отеля разместили в...
новость часа
27 ноября 2023
В Евпатории из-за шторма эвакуировали более 200 человек
В Евпатории более 200 человек эвакуировали из подтопленных территорий, сообщил 26 ноября министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев. «По состоянию на 23:20 мск на территории городского округа Евпатория развёрнуто пять пунктов временного размещения. Эвакуировано более 200...
27 ноября 2023
В Евпатории начали эвакуацию из-за подтопления домов
В Евпатории начали эвакуацию из-за подтопления домов в результате шторма на море. Об этом 26 ноября сообщила глава городской администрации Елена Демидова. «Ситуация тяжёлая. Подтоплена улица Симферопольская. Оттуда идёт эвакуация семей, которые обратились за помощью», — отметила Демидова. Она...
26 ноября 2023
Около 50 беженцев из Палестины прибыли в Дагестан
Около 50 эвакуированных из Палестины граждан прибыли в Дагестан, сообщил 25 ноября глава республики Сергей Меликов. «В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины. Сейчас около 50 человек, прибывшие в республику, уже едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их...
25 ноября 2023
Эвакуации из сектора Газа на КПП «Рафах» ожидают около 500 россиян
Ещё примерно 500 российских граждан ожидают эвакуации из сектора Газа у КПП «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщил журналистам врач-уролог из анклава Ияд Салха, прибывший в ночь на 25 ноября в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ. По его словам, очень много людей ожидают перехода через границу...
25 ноября 2023