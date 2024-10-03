Москва, 3 октября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Спасатели приступили к эвакуации россиян из Ливана. Об этом сообщили в МЧС России.

МЧС РФ/РИА Новости

«Спецборт МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с членами семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана», — отмечается в сообщении министерства.

На родину из страны Ближнего Востока 3 октября вернутся 60 человек.

Эвакуация проводится по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы министерства Александра Куренкова.

Ранее самолёт Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для ливанского населения. Вес груза составил 33 т и включал продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, передвижные электростанции. На этом же борте россияне вернутся в страну.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале проведения ограниченной наземной операции в приграничных районах на юге Ливана с задействованием ВВС и артиллерии. Согласно заявлению, в рамках операции, получившей название «Стрелы севера», предусмотрены локальные и целенаправленные рейды против объектов «Хезболлы».

2 октября «Хезболла» впервые сообщила о боестолкновении с израильскими пехотными подразделениями в районе населённого пункта Одайсе на юге Ливана. Позднее в тот же день движение заявило об уничтожении трёх израильских основных боевых танков Merkava на юге Ливана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что Россия призывает к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке, а также осуждает действия, которые приводят к гибели мирного населения.