Москва, 3 октября, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Спецборт МЧС России доставил в Москву эвакуированных из Ливана россиян. В четверг, 3 октября, борт совершил посадку в аэропорту Жуковский.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Среди эвакуированных две беременные женщины. Они летели в сопровождении психологов центра экстренной психологической помощи МЧС и медиков отряда «Центроспас». Самолёту на пути пришлось сделать посадку на российской военной базе в Сирии для дозаправки.

«Эвакуация проводилась по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова», — сказано в тексте публикации, распространённой в Telegram-канале министерства.

Спасатели приступили к эвакуации российских граждан из Ливана на фоне обострения ситуации в ближневосточном регионе ранее в этот же день, 3 октября. Так, спецборт с 60 россиянами на борту вылетел из Бейрута. Как передавало ИА Регнум, спецборт вылетел 3 октября в Бейрут для эвакуации российских граждан. Он также доставил гуманитарную помощь для ливанского населения общим весом 33 т.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в южных районах Ливана с использованием авиации и артиллерии. Согласно заявлению, в рамках операции, получившей название «Стрелы севера», предусмотрены локальные и целенаправленные рейды против объектов «Хезболлы».

2 октября «Хезболла» впервые сообщила о боестолкновении с израильскими пехотными подразделениями в районе населённого пункта Одайсе на юге Ливана. Движение также заявило об уничтожении в тот день трёх израильских танков Merkava, отметив, что их экипажи погибли.

3 октября посол Ливана в России Шауки Бу Нассар сообщил, что Бейрут попросил Москву помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Россия дала понять, что официальные лица РФ совершают множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения, добавил он.