В результате падения рейсового автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку в центре Петербурга, по предварительным данным, погибли четыре человека и ещё четверо находятся в состоянии клинической смерти, сообщило издание «78.ru» со ссылкой на осведомлённый источник.

Валентин Егоршин/ТАСС

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением. На ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с моста в воду.

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В связи с аварией на набережной Мойки работают сотрудники МЧС, администрации Петербурга, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению, сообщал губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что пострадавшим оказывают оперативную помощь.

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Оперативные службы вскоре после происшествия сообщали об одном погибшем. «Фонтанка» со ссылкой на осведомлённые источники проинформировала, что спасатели извлекли пострадавших из тонущего автобуса и сделали массаж сердца на крыше транспортного средства. В результате ДТП пострадали по меньшей мере три человека, их увезли на катере в бессознательном состоянии, отмечалось в публикации.

Соцсети

Валентин Егоршин/ТАСС

Валентин Егоршин/ТАСС

Валентин Егоршин/ТАСС

Валентин Егоршин/ТАСС

Валентин Егоршин/ТАСС

Водитель автобуса задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»), заявили в следственном управлении МВД.

Валентин Егоршин/ТАСС

Позднее в главном следственном управлении Следственного комитета по региону сообщили о возбуждении второго уголовного дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также управление Следственного комитета подтвердило, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие, не уточнив их количества. Управление МЧС по Петербургу около 14:30 мск сообщило о завершении спасательной операции на месте ДТП.