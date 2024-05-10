Автобус упал с моста в реку Мойку в центре Петербурга
При падении автобуса в реку Мойку в Петербурге погибли люди
В результате падения рейсового автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку в центре Петербурга, по предварительным данным, погибли четыре человека и ещё четверо находятся в состоянии клинической смерти, сообщило издание «78.ru» со ссылкой на осведомлённый источник.
По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением. На ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с моста в воду.
В связи с аварией на набережной Мойки работают сотрудники МЧС, администрации Петербурга, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению, сообщал губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что пострадавшим оказывают оперативную помощь.
Оперативные службы вскоре после происшествия сообщали об одном погибшем. «Фонтанка» со ссылкой на осведомлённые источники проинформировала, что спасатели извлекли пострадавших из тонущего автобуса и сделали массаж сердца на крыше транспортного средства. В результате ДТП пострадали по меньшей мере три человека, их увезли на катере в бессознательном состоянии, отмечалось в публикации.
Водитель автобуса задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»), заявили в следственном управлении МВД.
Позднее в главном следственном управлении Следственного комитета по региону сообщили о возбуждении второго уголовного дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Также управление Следственного комитета подтвердило, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие, не уточнив их количества. Управление МЧС по Петербургу около 14:30 мск сообщило о завершении спасательной операции на месте ДТП.