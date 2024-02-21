Материалы с тегом «Автобусы»
Семь автобусных маршрутов в Южном Бутове временно изменят с 24 февраля
В районе Южное Бутово временно изменится работа наземного городского транспорта. Изменения начнут действовать 24 февраля и продлятся до завершения строительства дорожной развязки. Они затронут семь маршрутов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. С 24...
21 февраля 2024
Московские автостанции «Орехово» и «Варшавская» закроются с 26 февраля
Автостанции «Орехово» и «Варшавская» на юге Москвы прекратят свою работу с 26 февраля. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. Ведомство уточнило, что теперь автобусы этого направления будут отправляться с автовокзала «Красногвардейский». «Востребованность современного...
14 февраля 2024
После ДТП в Псковской области двое детей находятся в тяжёлом состоянии
Двое детей находятся в тяжёлом состоянии после дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Псковской области, сообщили 12 февраля в региональном комитете по здравоохранению. «В детскую областную больницу госпитализированы восемь детей, в том числе там два «тяжёлых» ребёнка… Ещё пятерых...
12 февраля 2024
В Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, высадившего девочку на трассе
Водитель рейсового автобуса, высадивший девятилетнюю девочку посреди трассы в Южно-Сахалинске, уволен. Об этом сообщил 6 февраля мэр областного центра Сергей Надсадин в своём Telegram-канале. «Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди...
6 февраля 2024
Водитель высадил школьницу из автобуса посреди дороги на Сахалине
В Южно-Сахалинске водитель решил не ехать до конечной остановки и высадил девятилетнюю девочку посреди заснеженной трассы. Об этом сообщил Telegram -канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета». Инцидент произошёл утром 5 февраля. По данным канала, школьница ехала от Дворца детского творчества до...
новость часа
5 февраля 2024
В Москве произошёл сбой с оплатой проезда банковскими картами
В Москве оплата проезда банковскими картами в городском транспорте работает штатно после перебоев, сообщается 1 февраля в Telegram-канале столичного департамента транспорта. «Оплата проезда банковскими картами в городском транспорте Москвы работает штатно», — говорится в сообщении. Отмечается, что...
1 февраля 2024
Автобус и легковушка столкнулись на востоке Москвы
Автобус и легковушка столкнулись на востоке Москвы, пострадал один человек, сообщил источник ИА Регнум. Авария произошла в районе дома 69 на Измайловском шоссе, возле остановки «Партизанская». Госпитализация понадобилась водителю автобуса. Причины ДТП и данные о пострадавших уточняются. Как позднее...
1 февраля 2024
В Адыгее возбудили дело против водителя, высадившего школьницу на мороз
В Адыгее следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который высадил 15-летнюю школьницу из автобуса в морозную погоду. Об этом 31 января сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Отмечается, что инцидент произошёл 29 января в посёлке Яблоновский Тахтамукайского района...
31 января 2024
В Адыгее водитель автобуса высадил девочку на мороз
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в соцсетях сообщений о том, что водитель в Адыгее высадил подростка из последнего автобуса. Об этом 31 января сообщили в Информационном центре СКР. Ранее в соцсетях появилась информация, что 29...
31 января 2024
В Турции в ДТП с пассажирским автобусом погибли девять человек, 30 ранены
На юго-востоке Турции в дорожную аварию попал пассажирский автобус. В результате ДТП есть раненые и погибшие, сообщили в губернаторстве города Мерсина. «В результате аварии погибли девять человек и 30 получили ранения. Пострадавшие граждане были переведены в больницы наших районов и центра...
16 января 2024
В Рязанской области загорелся экскурсионный автобус
В экскурсионном автобусе произошёл пожар около села Пощупова Рязанской области. Об этом 5 января сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. «В 12:04 поступило сообщение о пожаре в экскурсионном автобусе у села Пощупова Рыбновского района», — говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении...
5 января 2024
В Ярославской области автомобиль протаранил пассажирский автобус
В центре города Рыбинска Ярославской области легковой автомобиль пробил салон пассажирского автобуса, пострадали минимум четыре человека, сообщили 23 декабря в региональном Управлении МВД. Очевидцы ДТП опубликовали в соцсетях фотографию белой иномарки, которая передней частью застряла в салоне...
23 декабря 2023
Автобус заблокировал движение на Ленинградском проспекте в Москве
В Москве в районе дома №2 по Ленинградскому проспекту на съезде с площади Тверской заставы произошло серьёзное ДТП, сообщил 20 декабря источник ИА Регнум. Автобус перекрыл все полосы движения автотранспорта. Обстоятельства ДТП уточняются. Как передавало ИА Регнум, 17 декабря автобус «Мосгостранса»...
20 декабря 2023
Автобус с учителями из Костромы попал в ДТП по дороге в Москву
Частный автобус с учителями и руководителями образовательных организаций Костромской области попал в ДТП. Один человек погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщила региональная администрация. «По информации оперативных служб сегодня на участке федеральной трассы на границе Ярославской и Владимирской...
13 декабря 2023
В Таиланде 14 человек погибли, ещё 35 пострадали в ДТП с автобусом
Не менее 14 человек числятся жертвами дорожной аварии в Таиланде с участием пассажирского автобуса, сообщила 5 декабря газета Manager Daily. Известно, что столкновение пассажирского автобуса с деревом произошло на юге Таиланда около 01:00 по местному времени 5 декабря (21:00 мск 4 декабря)...
5 декабря 2023
В Приморском крае столкнулись маршрутный автобус и грузовик
В городе Артёме Приморского края маршрутный автобус столкнулся с грузовым автомобилем, сообщила 13 ноября пресс-служба региональной полиции. Дорожная авария произошла в районе дома № 15 на улице Кирова. «Предварительно установлено, что водитель автобуса № 3, совершавшего рейс по маршруту Артём —...
13 ноября 2023
В Ленобласти водитель автобуса домогался 15-летней школьницы
В Ленинградской области полицейские задержали водителя автобуса, который приставал к 15-летней школьнице. Об этом сообщает телеканал «78.ru». В публикации говорится, что инцидент произошёл вечером 10 ноября на остановке в деревне Новолисино в салоне рейсового автобуса № 315. По данным телеканала...
12 ноября 2023
Под Красноярском в ДТП с участием автобуса пострадали три человека
Три человека пострадали в результате дорожной аварии с участием автобуса на трассе Красноярского края, сообщили 9 ноября в ГУ МВД России по региону. «По предварительным данным, сегодня в ночное время на 17 км автодороги «Шарыпово — Назарово» водитель 1969 года рождения, управляя автобусом «FST523»...
9 ноября 2023
В Москве создали новую схему маршрутов для автовокзалов
В Москве появилась новая схема маршрутов для автовокзалов. Об этом стало известно 5 ноября. Каждый автовокзал получил свой цвет для упрощённого определения имеющихся направлений. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новые схемы разместили на всех столичных автовокзалах...
5 ноября 2023
В Севастополе в ДТП с двумя маршрутками пострадали более 10 человек
В Севастополе столкнулись два маршрутных автобуса, в числе пострадавших более десяти человек, сообщили 28 октября в МВД России. «По предварительным данным, пострадали водитель автобуса «Богдан», а также более десяти пассажиров двух маршруток. Всем им оказана необходимая медицинская помощь», —...
28 октября 2023