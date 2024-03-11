Материалы с тегом «ДТП»
В Санкт-Петербурге велосипедист погиб из-за открывшейся двери Mercedes
Велосипедист погиб под колёсами автомобиля в Санкт-Петербурге, врезавшись в открытую дверь припаркованной иномарки. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. ДТП со смертельным исходом случилось 10 марта в 14:50 на Крестовском проспекте...
11 марта 2024
Водителя, протаранившего ворота Букингемского дворца, отпустили под залог
Водителя-мужчину, протаранившего на автомобиле ворота Букингемского дворца в Лондоне, отпустили под залог. Об этом 10 марта сообщает вещательная корпорация BBC («Би-Би-Си»). В Скотленд-Ярде уточнили, что после задержания мужчину доставили в психиатрическую больницу, откуда позднее он был освобожден...
10 марта 2024
Ворота Букингемского дворца протаранил автомобиль
Легковой автомобиль ночью протаранил ворота Букингемского дворца в Лондоне, сообщило 10 марта издание Daily Express, ссылаясь на данные полиции Великобритании. «Вооружённые офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба», — рассказал представитель...
10 марта 2024
Три человека погибли в результате ДТП в Саратовской области
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) при столкновении легкового автомобиля и двух минивэнов в Саратовской области погибли три человека. Об этом в ночь на 7 марта сообщили в региональном управлении ГИБДД. «В результате ДТП водитель и два пассажира в автомашине «Лада Гранта» от...
7 марта 2024
В Москве загорелся автомобиль на набережной Академика Туполева
Возгорание автомобиля произошло на набережной Академика Туполева, в районе дома № 19, в Москве. Об этом 5 марта сообщил департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале. Уточняется, что автомобиль загорелся в районе дома № 19 на набережной Академика Туполева. Инцидент произошёл на внутренней...
6 марта 2024
Два грузовика столкнулись на трассе под Челябинском
Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков на трассе в Челябинской области, сообщили 4 марта в пресс-службе регионального управления МЧС России. «В результате происшествия один водитель погиб», — сообщили в МЧС. После столкновения грузовики загорелись, произошёл розлив топлива на...
4 марта 2024
В польском Щецине грузовик протаранил толпу, ранены 12 человек
Грузовой автомобиль въехал в группу пешеходов в городе Щецин на западе Польши. Пострадали 12 человек, сообщает 1 марта польское издание Fakt. ЧП случилось в центре города, на площади Родлы. Грузовик сбил людей, переходивших улицу по пешеходному переходу. Некоторые из тех, кто пострадал, находятся в...
1 марта 2024
В ДТП в Подмосковье погибли три человека
В подмосковной Кашире в результате ДТП три человека погибли, ещё двое пострадали. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ. Отмечается, что авария произошла в 04:40 на 121-м километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительной информации, Toyota столкнулась с тремя легковыми...
1 марта 2024
На Новорязанском шоссе в Москве произошло массовое ДТП
В Москве на Новорязанском шоссе столкнулись несколько автомобилей, движение затруднено. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Отмечается, что ДТП произошло в районе съезда с Волгоградского проспекта на Московскую...
1 марта 2024
В Хакасии автомобиль влетел в группу школьников
В посёлке городского типа Усть-Абакан Республики Хакасия автомобиль влетел в группу школьников. Об этом 29 февраля сообщил Telegram-канал «112». По предварительной информации, 42-летний мужчина не справился с управлением, когда машина попала в колею. Он был трезв. Назначена полицейская проверка. В...
29 февраля 2024
В Приморье упавшие с ехавшей фуры плиты раздавили три автомобиля
С ехавшей в Приморском крае фуры упали железобетонные плиты на три встречных машины. Есть жертвы. О смертельном происшествии сообщили в УМВД РФ по региону. Авария произошла утром 27 февраля на автодороге «Осиновка — Рудная Пристань». Предварительно установлено, что с большегруза Scania...
27 февраля 2024
Автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет в Татарстане
В пригороде Нижнекамска автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет. По предварительной версии, авария произошла из-за превышения скорости водителем автобуса. Об этом сообщил телеканал «Татарстан 24». Авария произошла на трассе Чистополь — Нижнекамск около четырёх часов дня. Водитель автобуса не...
25 февраля 2024
В Мексике десять человек погибли при столкновении автобуса и трейлера
Как минимум десять человек погибли, ещё десять пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера недалеко от города Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Об этом 24 февраля сообщила газета Heraldo de México. По предварительным данным, микроавтобус врезался в заднюю часть...
25 февраля 2024
В Костромской области четыре человека погибли в результате ДТП
Четыре человека погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Мантуровском районе Костромской области. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Авария произошла около 22:45 мск 23 февраля на 255-м километре автодороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров —...
24 февраля 2024
На внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП
Несколько автомобилей столкнулись на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе развязки с Каширским шоссе. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Уточняется, что авария с участием нескольких транспортных средств...
21 февраля 2024
Скорая помощь и такси столкнулись в центре Читы
Автомобиль скорой помощи попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Читы. Об этом сообщили в группе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Забайкальскому краю. Авария произошла вечером 19 февраля. «По предварительным данным в Чите на улице Чкалова произошло столкновение...
20 февраля 2024
В ДТП под Ярославлем пострадали восемь человек, включая четверых подростков
В Угличском районе Ярославской области в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе четверо подростков. Об этом сообщил областной главк МВД в Telegram-канале. «18.02.2024 около 12:35 у деревни Фалюково Угличского района произошло ДТП с участием автомобилей «Рено» и «Опель»», — говорится...
18 февраля 2024
В посольстве РФ рассказали о состоянии ребёнка, попавшего в ДТП на Маврикии
Российский мальчик, пострадавший в ДТП на острове Маврикий, находится под наблюдением врачей, его состояние улучшается. Об этом 18 февраля сообщили в посольстве РФ на Маврикии. «Ребёнок в госпитале, под наблюдением врачей. Самое главное, что в состоянии мальчика, как нам сообщили родители, есть...
18 февраля 2024
В Новой Москве фура врезалась в остановку
В Новой Москве фура врезалась в остановку, пострадавших нет. Об этом 17 февраля сообщил источник ИА Регнум. Авария произошла на проектируемом проезде в Щербинке. Подробности выясняются. По данным собеседника агентства, на место уже прибыла скорая помощь. Как сообщало ИА Регнум, 24 января автобус...
17 февраля 2024
В Петербурге женщине попало в голову отлетевшее от автобуса колесо
Запись инцидента с отлетевшим от автобуса колесом, попавшим в молодую женщину, появилась в сети. Пострадавшую госпитализировали с серьёзными травмами, сообщает 17 февраля издание 78.ru. На кадрах с видеорегистратора видно, как заднее левое колесо отлетает от городского автобуса и катится по дороге...
17 февраля 2024