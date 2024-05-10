Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Водитель автобуса, который упал в реку на набережной Санкт-Петербурга, задержан, заведено дело, сообщила 10 мая пресс-служба главного управления МВД по городу и Ленобласти в своём в Telegram-канале.

Валентин Егоршин/ТАСС

«ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Водитель автобуса доставлен в полицию», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в Сети появились кадры падения автобуса в Мойку. На них видно, что сначала автобус пробил ограждение вдоль проезжей части, сделал крюк, выехал на дорогу и протаранил легковые автомобили. После этого он повернул с Поцелуева моста прямо в реку.

По данным оперативных служб города, погиб один пассажир, двум пострадавшим реанимационные мероприятия проводят на месте происшествия. В момент ЧП в салоне автобуса находилось около 20 пассажиров.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что лично координирует работу спасателей на месте ДТП с автобусом на набережной реки Мойки.