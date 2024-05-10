Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 15:02 — ИА Регнум. После ДТП с пассажирским автобусом в Санкт-Петербурге заведено второе уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила 10 мая пресс-служба ГСУ СК по региону в своём Telegram-канале.

Валентин Егоршин/ТАСС

«Следственными органами Главного Следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее в ГСУ ГУ МВД России информировали, что водитель автобуса задержан и доставлен в полицию, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в Сети появились кадры падения автобуса в Мойку. На них видно, что сначала автобус пробил ограждение вдоль проезжей части, сделал крюк, выехал на дорогу и протаранил легковые автомобили. После этого он повернул с Поцелуева моста прямо в реку.

По данным оперативных служб города, погиб один пассажир, двум пострадавшим реанимационные мероприятия проводят на месте происшествия. В момент ЧП в салоне автобуса находилось около 20 пассажиров. «78.ru» со ссылкой на осведомлённый источник сообщает о четверых погибших в результате ДТП, ещё четверо предварительно находятся в состоянии клинической смерти.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что лично координирует работу спасателей на месте ДТП с автобусом на набережной реки Мойки.

МЧС около 14:30 мск сообщило о завершении спасательной операции на месте ДТП.