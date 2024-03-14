Материалы с тегом «Уголовные дела»
Против блогера Шпака возбудили уголовное дело
Блогер Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о распространении дискредитирующей информации о Вооружённых силах России, сообщил 14 марта «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. «В отношении Александра Шпака возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия...
14 марта 2024
СК возбудил дело из-за ударов ВСУ по Белгородской области
Возбуждено уголовное дело по фактам гибели и ранений людей в результате обстрелов Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила 14 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко. «Следствие принимает все необходимые меры для установления причастных к этим и...
14 марта 2024
СК возбудил дело после секс-скандала с участием школьников в Первоуральске
В Первоуральске СК возбудил уголовное дело после секс-скандала с участием школьников. Об этом сообщает местное интернет-издание E1.ru «Уголовное дело имеется. Оно расследуется», —передаёт слова источника издание. По предварительной информации, накануне 23 февраля трое учеников восьмого класса...
14 марта 2024
В Белоруссии задержали сбежавшего от призыва в ВС РФ уроженца Таджикистана
В Белоруссии задержали сбежавшего от призыва на срочную службу в ВС России уроженца Таджикистана. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы столичного главка СК России. «Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска местонахождение одного из...
14 марта 2024
На Украине расследуют 48 уголовных дел об уклонении от мобилизации
Полиция Киева расследует порядка 48 уголовных дел по факту уклонения от мобилизации и постановки на военный учёт. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что, по данным территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов. — Ред.), с февраля 2022 года...
13 марта 2024
СК РФ возбудил уголовное дело после избиения таксистки в Подмосковье
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об избиении девушки-таксиста в городе Дмитрове Московской области. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба ведомства. «В Дмитрове неадекватный мужчина из-за конфликта на дороге выбил стекло и начал избивать...
13 марта 2024
В Мелитополе у гражданина Украины изъяли гексоген и тротиловые шашки
Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего гражданина Украины, сообщило ИА Регнум надзорное ведомство. Мужчину обвиняют по ч. 1, пп. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ), а...
13 марта 2024
В метро Москвы мужчина ударил ножом отвергнувшую его девушку
В московском метро мужчина с ножом напал на девушку, которая отвергла его ухаживания, он арестован, сообщила 13 марта пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале. По данным ведомства, 23-летний ранее судимый мужчина познакомился с женщиной и настойчиво предлагал проводить её до дома...
13 марта 2024
Появились данные о возбуждении уголовного дела против Зыгаря*
Журналист и писатель Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков о Вооружённых силах России (ВС РФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «В отношении Михаила Зыгаря...
новость часа
13 марта 2024
Мосгорсуд утвердил заочный арест Панина по делу о призывах к терроризму
Московский городской суд на заседании 12 марта оставил без изменения постановление Гагаринского районного суда столицы о заочном аресте актёра Алексея Панина по делу о призывах к терроризму. Апелляционная жалоба адвокатов оставлена без удовлетворения. «Московский городской суд оставил без изменения...
12 марта 2024
Названа причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке
Возможной причиной смерти младенца, тело которого нашли на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском, стало переохлаждение. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба регионального управления Следственного РФ. «По предварительным данным, мальчик славянской внешности рождён живым, доношенным, в...
12 марта 2024
Правительство одобрило введение наказания для 14-летних за диверсии
Правительство России поддержало законопроект депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Олега Гарина, который предлагает привлекать к уголовной ответственности за диверсию начиная с 14 лет. Об этом сообщает ТАСС, уведомляя, что проект отзыва правительства есть в его распоряжении...
11 марта 2024
В Перми закрылась парикмахерская после издевательств работницы над бабушкой
В Перми закрылась парикмахерская «Pro Стрижка» после того, как работница салона в грубой форме заставила убирать забывшую дома деньги пенсионерку состриженные волосы. Об этом сообщает «РИА Новости». Отмечается, что на дверях парикмахерской висит объявление о переезде на новый адрес, однако он не...
11 марта 2024
Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны»* Верзилову*
Мосгорсуд 11 марта отменил заочный приговор издателю «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Петру Верзилову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Верзилов ранее был осуждён на 8,5 года колонии за распространение ложной информации о российских вооружённых силах...
11 марта 2024
На свалке в Петропавловске-Камчатском нашли мёртвого ребёнка
В Петропавловске-Камчатском на мусорном полигоне обнаружили тело младенца. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Камчатскому краю. В ведомстве уточнили, что новорождённого мальчика без признаков жизни нашли среди бытового мусора 6 марта. Следственные органы...
10 марта 2024
Конфликт в люберецком кафе закончился стрельбой
Пять человек госпитализировали после конфликта, который произошёл в кафе в подмосковном городе Люберцы, сообщили 9 марта в пресс-службе подмосковного управления МВД. Инцидент произошёл 9 марта на Комсомольском проспекте. У кафе возник конфликт, прогремело несколько выстрелов «из предметов...
9 марта 2024
Глава Гагаузии решила вернуться в Молдавию, несмотря на уголовное дело
Глава Гагаузии Евгения Гуцул намерена вернуться в Молдавию, несмотря на попытки властей республики запугать её уголовным преследованием. Она написала об этом 7 марта в Telegram-канале. Политик отметила, что видит, что результаты её поездки в Россию не дают покоя Кишинёву. По её словам, такие вещи...
7 марта 2024
Бывшего вице-мэра Барнаула оставили в СИЗО до 9 апреля
Бывший заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, обвиняемый в получении взятки в размере 2 млн рублей, останется под стражей ещё на месяц. Такое решение на заседании 7 марта вынес Индустриальный суд города. В пресс-службе суда уточнили, что в...
7 марта 2024
Названа причина аварии на ТЭЦ в тувинском Шагонаре
Причиной аварии на ТЭЦ в городе Шагонар в Туве стал хлопок угольной смести, сообщили 6 марта в пресс-службе Следственного комитета России. «По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ на территории города Шагонара Улуг-Хемского района Республики Тыва в связи с нарушениями требований промышленной...
6 марта 2024
Жителя Красноярского края заподозрили в экстремистских призывах
Житель посёлка Емельяново под Красноярском попал под уголовное преследование за видео с призывами к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Уголовное...
6 марта 2024