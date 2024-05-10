Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов 10 мая сообщил, что лично координирует работу спасателей на месте ДТП с автобусом на набережной реки Мойки.

Валентин Егоршин/ТАСС

Ранее сообщалось, что днём 10 мая рейсовый автобус упал в реку с Поцелуева моста. Пострадавшим оказывают помощь, проинформировал Беглов в своём Telegram-канале.

«В связи с аварией на набережной реки Мойки с участием автобуса на месте работают сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению. Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично», — написал губернатор.

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«Фонтанка» со ссылкой на осведомлённые источники ранее сообщила, что спасатели извлекли пострадавших из тонущего автобуса и сделали массаж сердца прямо на крыше транспортного средства. В результате ДТП пострадали по меньшей мере три человека, их увезли на катере в бессознательном состоянии, отмечалось в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года в Воронежской области в реку Дон упал автомобиль ВАЗ 21 014 с тремя бойцами из Чувашии, которые возвращались из зоны проведения специальной военной операции. Все три участника ДТП погибли. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.