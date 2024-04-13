Число погибших в результате обстрела города Токмак со стороны ВСУ выросло до десяти, сообщил 13 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В числе погибших трое детей.

Александр Полегенько/ТАСС

Александр Полегенько/ТАСС

Два человека числятся пропавшими без вести, отметил губернатор. Разбор завалов и поиски продолжаются.

ВСУ нанесли удар по Токмаку вечером 12 апреля. Были частично разрушены пять жилых домов, в том числе один частный. Ранения получили более 20 человек.

Александр Полегенько/ТАСС

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Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое из них находятся в тяжёлом состоянии и будут экстренно перевезены в областную больницу, отмечал Балицкий.

Александр Полегенько/ТАСС

Несколько человек оставались под завалами. Работы по разбору продолжаются уже почти сутки. Утром 13 апреля спасатели извлекли из-под завалов пять человек, они живы, им оказывается экстренная помощь, сообщал губернатор.

Александр Полегенько/ТАСС

Балицкий также отметил, что оставшимся без крова будет предоставлено временное жильё. Помощь будет оказана и жильцам соседних домов, здания которых получили повреждения.

Александр Полегенько/ТАСС

В пункт временного размещения выехали волонтёры, доставлены вещи первой необходимости, продукты питания, кровати, рассказал глава региона. Волонтёры и психологи работают с пострадавшими, им оказывается вся необходимая помощь. Семьям погибших и пострадавших будет оказана поддержка, в том числе социальная, также они получат выплаты на восстановления жилья, сказал губернатор.

Александр Полегенько/ТАСС

Спасательные подразделения, которые продолжают поиск и разбор конструкций, обеспечены всем необходимым, также работает оперативный штаб по ликвидации последствий террористической атаки, отметил Балицкий. ТАСС сообщал, что на место обстрела прибыли сотрудники Следственного комитета.