Токмак, Запорожская область, 13 апреля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Число погибших в результате обстрела города Токмак со стороны ВСУ выросло до десяти, сообщил 13 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Александр Полегенько/ТАСС

Ещё два человека числятся пропавшими без вести, рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребёнка. Два человека числятся пропавшими без вести. Разбор завалов и поиски продолжаются», — написал Балицкий.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 апреля ВСУ нанесли удар по жилому району Токмака. Сообщалось, что погибли восемь человек, в том числе двое детей, более 20 пострадали.

Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медучреждение, трое из них находятся в тяжёлом состоянии и будут экстренно перевезены в областную больницу, отмечал Балицкий.

Несколько человек оставались под завалами. Утром 13 апреля спасатели извлекли из-под завалов пять человек, они живы, им оказывается экстренная помощь, сообщал губернатор.

Балицкий также отметил, что оставшимся без крова будет предоставлено временное жильё, также помощь будет оказана и жильцам соседних домов, здания которых получили повреждения в результате обстрела.