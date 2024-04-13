Токмак, Запорожская область, 13 апреля, 2024, 10:21 — ИА Регнум. В Токмаке после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины извлекли из-под завалов тела ещё двух человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Кадр из Телеграм — канала Владимира Рогова

«Оперативные службы Запорожской области продолжают разбор завалов разрушенных после атаки ВСУ жилых домов в Токмаке. За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела ещё двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек, среди них два ребенка», — написал глава региона в Telegram-канале.

Всего пострадали 13 человек. Их госпитализировали в городскую больницу, уточнил Балицкий.

Глава Запорожской области заверил, что оставшимся без крова людям будет предоставлено временное жильё. Также помощь будет оказана и жильцам соседних домов, чьи дома получили повреждения в результате обстрела.

«Нахожусь на прямой связи с администрацией города Токмака и всеми экстренными службами», — добавил Балицкий.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 апреля украинские боевики атаковали жилой район запорожского Токмака. По информации главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, без газа остались 25 частных домовладений и девять многоэтажных домов.

В Курской области отец с двумя детьми погиб в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ. Все трое находились в машине в момент атаки.

В Кремле указали на правильность решения о проведении специальной военной операции, поскольку Украина в открытую заявляет о намерении устроить террористические акты в отношении инфраструктуры России. Тем самым Киев демонстрирует свою сущность, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.