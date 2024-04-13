В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов ещё пять человек
В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов после обстрела ВСУ ещё пять человек
Мелитополь, 13 апреля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. В Токмаке спасатели извлекли из-под завалов после обстрела ВСУ ещё пять человек, все живы, сообщил 13 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Только что поступила информация, что спасатели извлекли из-под завалов ещё пять человек. Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь», — написал он в Telegram-канале.
Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медучреждение, трое находятся в тяжёлом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу, уточнил Балицкий.
Как передавало ИА Регнум, вечером 12 апреля украинские боевики атаковали жилой район запорожского Токмака, погибли восемь человек. Пострадали 13 человек. Их госпитализировали в городскую больницу.
Глава Запорожской области заверил, что оставшимся без крова людям будет предоставлено временное жильё. Также помощь будет оказана и жильцам соседних домов, чьи дома получили повреждения в результате обстрела.